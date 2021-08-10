幼稚園開學要為子女改英文名？10個推介名字新潮且外國人不會笑

怕取到太土氣的名字，或是取到外國人聽了會笑的名字嗎？這份根據國外網站調查最受歡迎的小孩英國名，將給你滿滿的靈感！



寶寶英文名改到頭痕？即睇10大推介名字：（按圖了解）

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就像怡君和雅婷是台灣八零年代的流行一樣，國外英文名字也有因為年代和流行有不同取名的偏好。Jennifer和Michael就是國外老一派的流行名字。如果你正在為取小寶貝的英文名傷腦筋，想取個別出心裁的名字，又怕名字取得土氣，這篇文章或許可以給你一些靈感喔！

名字：Archie

趨勢：可愛男孩的名字

這個名字原本已經成為冷門，但因為哈里王子和梅根為他們的小孩取了這個名字，而重回熱門榜上。嬰兒名字專家和《The Baby Name Wizard》一書的的作者勞拉·瓦滕伯格（Laura Wattenberg）說，Archie這個名字在2018年首次重回前1000名。這個名字很適合可愛的男孩。

名字：Roselyn

趨勢：以“ lyn”結尾的女孩名字

結尾為lyn的英文名字在近年來愈來愈流行，在2020尤其是大勢。勞拉·瓦滕伯格預計Roselyn會捲土重來，這既可識別又不常見。 女嬰如果中文名字結尾是「玲、伶……」的可以參考這名字喔！

名字：Greta

趨勢：以“ a”結尾的女孩名字

幾年來，Greta這個名字在美國比較像是獨立電影裡女孩的名字(如電影《紐約哈哈哈》的女主角)，這名字一直在美國女孩的前1000名中保持相對穩定的排名。尤其在2020年，以“ a”結尾的女孩的名字，包括Ava、Olivia和Emma都很流行。

名字：Eli

趨勢：簡稱的英文名正流行

三個字母的短名，像是Ava、Zoe和Mia這樣的名字已經在國外流行了好幾年了，最近像Ida、Mel、Ori、Bri和Ena之類的新興選項正在英文名排名中快速提升。

而隨着其他短英文名（例如Max和Leo）的流行，作為女孩簡稱英文名的El，i也越來越受到女孩的歡迎。且帶點中性的味道很可愛。

名字：Scarlett

趨勢：女寶寶用老奶奶的英文名

這幾十年來，在美國，用上一代人相關的名字在最近幾年變得很流行，而Scarlet則是最近大家的心頭愛。這名字就像是一個優雅的老奶奶，放在小女嬰身上格外可愛。

名字：Billie

趨勢：男女皆宜的女寶英文名

比利（Billie）這個名字在國外一直很受歡迎，這要歸功於許多有名的歌手：如早期的Billie Holiday，到近期的Billie Eilish。此外字尾是ie的愈來愈受歡迎，如Charlie，愈來愈多父母喜歡幫女孩取有一點男性化的英文名。

名字：Myles / Miles

趨勢：以“ s”為結尾的男寶名

去年，邁爾斯（Myles）是男嬰英文名篡位最快的名字。以 “ s”結尾的英文名，以及帶有“ s”聲音，這幾年大受歡迎。

名稱：Luna

趨勢：以宇宙靈感的名字

與宇宙相關的英文名最近突然大受歡迎。像是斯特拉（Stella），奧羅拉（Aurora）尤其是露娜（Luna），去年都進入了英文名排名前100名。聽說以“ a”結尾的女孩名字通常比較嬌小可愛，你們覺得呢？

名稱：Isla

趨勢：以“ a”為結尾的女寶名

Isla是另一個受歡迎的名字，因為它是以“ a”結尾，童時也是一個縮寫短名。

名稱：Muhammad

趨勢：穆斯林父母的首選

但這個名字在台灣似乎不常見……

文章來源參考：《The Baby Name Wizard》、Today's Parents

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：上幼兒園要取英文名字，怕太土或怕被外國人笑嗎？這些英文名國外正流行！】 *