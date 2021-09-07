孩子衣服筆跡點洗好？記住呢3大原則　即睇各種畫筆清洗方法

孩子們不時使用鉛筆及各式畫筆，一旦不慎弄污衣服或校服，媽媽便最為頭痕。事實上，只要記緊三大原則，再選擇合適清潔劑，不同種類的筆跡也可輕鬆清除。



清潔三大原則

當發現衣服有筆跡，首要事情是盡快處理。筆跡愈快被處理，便愈容易徹底清除。第二點是避免磨擦，宜以毛巾或棉花球以點壓的方式清潔，以防擴大污跡範圍。第三是避免加熱，勿把染污了的衣服放進乾衣機，會令污跡更難清除。

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水性顏色筆

若要處理非永久性的水性污跡，可使用梘水。先把衣服放在厚毛巾，把少量梘水倒在污跡上，再以細毛巾輕印。當污跡開始減淡，便可繼續一般洗衣程序。

油性顏色筆、原子筆

當面對永久性的油性污跡，可使用有機溶劑如洗甲水，或者把醋和水以1:1混合來作清潔劑。先以毛巾印乾衣服上多餘的水分，再加上清潔溶劑，並以毛巾輕印。待污跡減淡，洗衣時宜與其他衣服分開處理，避免污跡轉移。

蠟筆

處理蠟筆筆跡，亦宜以有機溶劑處理。另一天然方法是以柑橘類的果皮取替。檸檬、橘子的果皮含俗稱檸檬油精的檸烯，可助分解油性顏料，只要拿果皮直接擦拭便可。

鉛筆

孩子衣服最常見的可能是鉛筆跡，除了直接使用橡皮擦清潔，也可再使用一次神奇海綿輕拭。

資料來源：CleaniPedia、WikiHow

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