家居收納｜韓國媽媽親身教清潔洗衣機 日常執屋Vlog吸80萬粉絲

夏日炎炎，加上防疫需要，一家大小的衣服幾乎都要即日更換和清洗。一旦洗衣機內部骯髒，污垢和細菌隨時再次沾上衣服，結果衣服愈洗愈髒。韓國媽媽在YouTube上載平日打掃家居和照顧家人的Vlog，憑無印風簡潔家居和治療系的拍攝風格，吸引逾80萬人訂閱。她不時分享一些打掃的妙法，我們一起學習吧！



洗衣機在家庭之中佔據了不可或缺的地位，尤其疫情爆發後，衛生更受媽媽重視！如果洗衣機累積了不少污垢，很容易也會令衣物洗不乾淨。

韓國媽媽하미마미 Hami不時在網絡分享家居清潔的妙法，以及為家人準備又簡易又好味的食譜，吸引逾80萬粉絲。她的家居簡潔又明亮，她透露平日也是從宜家等傢具店購入收納用品。這次，我們先學習一下她清潔洗衣機的方法吧！

按圖即學清潔洗衣機的5個方法：

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隨後她發現洗衣籃很污糟，媽媽們切勿忘記了喔！

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清水麻帆（右）是日本最年輕的一級收納顧問。

清水麻帆的房間：

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隙間收納：

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廚房收納：

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百元以下的收納用品：