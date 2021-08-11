MUJI│爐頭浴室污垢好難清？媽媽必備10件無印良品家居清潔好物

當面對爐頭頑固油漬、浴室霉菌，媽媽曾否感到無從入手？是次為大家盤點10件MUJI無印良品的清潔好物，設計簡潔、價格相宜，實用之餘又方便收納，清潔自然事半功倍！
按圖即睇10大清潔好物：
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1.地毯黏塵轆 $35.00
地毯黏塵轆附有裁切線，方便撕除，可輕鬆清潔地上的頭髮、灰塵。另附有可豎立的收納盒，可從兩側放入黏塵轆，保持家居整潔。
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2.地板拖把收藏盒 $38.00
如何可整潔地存放地拖把？這款收藏盒可直立式收藏地板拖把，配合簡易單手取放設計，方便隨手清潔家居每一個角落。
3.衣服黏塵棒 $32.00
深色衣服容易黏上灰塵、動物毛髮，黏塵棒可輕易一掃清除。其豎立式設計亦可節省空間，方便放在玄關等地方。另有衣服黏塵棒專用的替換裝黏塵紙發售。
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4.玻璃潔淨器 $45.00
玻璃潔淨器適用於清潔牆壁、玻璃、鏡子等位置，可先以海綿擦拭污垢，再用抹刀去除水分。
5.重點潔淨刷子 $7.00
重點潔淨小刷子可用於清潔隙縫等狹窄地方，如水龍頭、去水口，備有平頭及圓頭款式。
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6.重點潔淨抹刀 $6.00
重點潔淨抹刀可助鏟起煮食爐具的頑固污垢。
7.重點潔淨海綿 $6.00
重點潔淨海綿可助清潔狹窄地方，如籃子隙縫等所積存的污跡。
8.浴室潔淨刷 $20.00
浴室潔淨刷可把帶污垢的磁磚縫隙及凹槽清潔乾淨，其柄身設有小洞，方便懸掛收納。
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9.浴室潔淨海綿 $30.00
浴室潔淨海綿的接頭部分為可動式設計，方便調整角度，可輕鬆清潔天花板等位置。另備有海綿替換裝發售。
10.除塵拖把 $38.00
這款是多用途的除塵拖把，除去底部的保護套後，可安裝另售的超細纖維乾用 / 濕用除塵掃或除塵紙一同使用，有助徹底清除塵埃。
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