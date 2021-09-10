親子好去處│康文署36個室內兒童遊戲室　部分入場限額只有單位數

近日天氣時晴時雨，家長都難以安排戶外活動，留在室內「嘆住冷氣」玩樂當然固然是不錯的選擇，康文署在全港18區設有36個室內兒童遊戲室，只要小朋友是９歲以下並且不高於149cm，便可以享用這個免費的設施。



部分場地每節名額只有單位數

為降低感染和傳播2019 冠狀病毒病的風險，康文署的室內兒童遊戲室會採取特別措施，包括調整開放時間、限制入場人數為原有限額的一半及加強清潔措施等。而當中不少場地本身面積不大，限制人數後便不足雙位數，例如彩虹道遊樂場森林主題的室內兒童遊戲室，原先限額為10人，疫情下每節遊玩時段只能安排5人入場。

康文署發言人亦提醒市民，在使用設施前後為小朋友清潔雙手，如小朋友有發燒或出現呼吸道感染徵狀，不應進入兒童遊樂設施範圍。

港島區

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九龍區

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新界區

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