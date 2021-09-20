中秋節｜親子燒烤好去處　四大BBQ場有獨立房充氣彈床仲可以釣魚

中秋節寓意家人團圓，當然要一家人一起賞月聚餐，玩個痛快！由於郊野公園內的燒烤地點及露營地點目前仍然關閉，家長不坊考慮以下私人營運BBQ場地，不少更有親子玩樂設施及有不錯的觀景，相信即使要收費都相當搶手，因此要把握最後機會預訂。



大尾篤麥師傅燒烤場

麥師傅燒烤場中秋節只供30人以上訂位，30人以下，只供walk-in。一家大細可任燒5小時，更會提供他們自家工場醃製的肉類，場地免費泊車，也有一些適合小朋友的設施，如早前便重開了兒童跳彈床，身高身高100至140cm的小朋友可以參與。

地址：大埔汀角路地段17

白石燒烤

白石燒烤為方便更多家長，網上預訂可使用 TAP & GO消費券，而現場也可以用八達通支付費用。想一家人有更私隱的空間，可以選擇獨立屋套餐，房間內設有麻雀耍樂、卡拉OK及私人影院，(需自備影碟或音樂)，不過獨立屋數量有限，建議先預訂。

地址：新界馬鞍山白石第1950號

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逸東村燒烤場

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逸東村燒烤場九月除了有新菜單，中秋亦開始接受預訂，訂座每位成人送1隻扇貝。一家大細可以看着昂平360海景燒烤，場地娛樂設施包括：充氣彈床、紙網撈金魚 、拋圈圈嬴獎品、電動麻雀等。

地址：東涌逸東村大圍坑村21號

嘉湖吉吉燒

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相比起其他燒烤場，嘉湖吉吉燒特別之處在於有大型魚塘免費釣魚，亦有小朋友最愛的免費跳彈床。環境佈置的燈飾也十分有氣氛，絕對可以拍到不少「呃LIKE相」。

地址：天水圍馮家圍30號

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天文台2021年中秋節賞月錦囊

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