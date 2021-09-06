迪士尼樂園推雙重暢玩$699入園兩次　海洋公園$598半年無限次入場

雖然學生已經重回校園，不過放假都要去玩，放鬆一下！兩大主題樂園最近都推出了全新通行證，以低至$295優惠價入園。



迪士尼樂園推港人限定「雙重暢玩」優惠

迪士尼樂園推出港人限定「雙重暢玩」優惠，由即日起至2022年1月18日預訂優惠，可以於2021年9月17日至2022年1月19日任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事，價錢分別為成人港幣$699、小童$520，另外額外可獲2張可於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份的電子優惠券，以及1張於下午4:30後在樂園內之指定餐廳購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客的電子優惠券。

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迪士尼樂園「雙重暢玩」優惠

預訂日期：即日起至2022年1月18日

入園日期：2021年9月17日至2022年1月19日

優惠詳情：以港幣$699（成人)、$520（小童）任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事

額外樂園優惠：

－ 2 x 電子優惠券於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份

－1 x 電子優惠券於下午4:30後在樂園內之指定餐廳^購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客

^適用於火箭餐廳及皇室宴會廳（兒童套餐除外）

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站／香港迪士尼樂園正門售票處

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海洋公園 「無限FUN入場證」半年無限入園

而海洋公園推出「無限FUN入場證」，憑「無限FUN入場證」可於2021年9月1日至2022年2月28日期間無限次入園，指定智紛會員、開SUM夏日入場證及無限次入場證持有人準備尊享優惠價，購買「無限FUN入場證」時憑指定智紛全年入場證、開SUM夏日入場證或無限次入場證，即享9折優惠！

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海洋公園 「無限FUN入場證」

成人（12歲或以上）

價格：港幣$598

續證尊享優惠價：港幣$538

學生（12歲或以上全日制學生）

價格：港幣$478

續證尊享優惠價：港幣$430

小童（3至11歲）

價格：港幣$328

續證尊享優惠價：港幣$295

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