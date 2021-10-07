Staycation｜親子2日1夜萬聖節主題酒店住宿　體驗密室逃脫遊戲

10月31日就是萬聖節，各位爸爸媽媽準備好如何和仔女過一個難忘的萬聖節未？今年有酒店推出萬聖節主題住宿套餐，讓小朋友可以體驗萬聖節主題密室逃脫遊戲。



黃金海岸酒店「萬聖節趣意密室逃脫遊戲之旅」住宿計劃

黃金海岸酒店趁著萬聖節推出「萬聖節趣意密室逃脫遊戲之旅」住宿計劃，小朋友可以參加冒險“逃脫”，通過模擬各種感官刺激，發揮“認知”、“溝通”、“合作”和“觀察”技能，從 2 個特殊故事劇情: 魔法森林的七⾦蛋及船長基德主題，於指定時間成功找到隱藏的線索及解決具有挑戰性的謎題，完成任務！套餐更包2位成人早餐，每房HK$1,130 起 。

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套餐包括

豪華海景客房住宿一晚

早餐 (2位成人)

參與一節於黃金海岸酒店會議廳舉行之「萬聖節趣意密室逃脫遊戲」，(1個主題遊戲，每節20分鐘，供2位4歲或以上人士參與)，每天上午10時30分至下午１時及下午2時至６時額外一節「萬聖節趣意密室逃脫遊戲」每位收費淨價HK$50

房內迷你酒吧 (每次入住:六罐罐裝飲品)

無線上網

穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)

其他小童額外收費:

每位HK$300 (包括早餐及參與一節「萬聖節趣意密室逃脫遊戲」)

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香港朗廷酒店「WE嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐

香港朗廷酒店趁著萬聖節推出《「WE嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐》，入住期間可以進入「糖街製片廠」的《逃出劏房》密室逃脫電影體驗館，體驗走入電影100%還原度之猛鬼劏房，感受香港恐怖過鬼嘅土地供應問題，同時根據被劏房漏煤氣慘遭毒死既小亡魂「強仔」生前留低之線索一步步逃生。

而晚上更可以於Artesian酒吧享受萬聖節主題雞尾酒，以及Main St. Deli的「鬼同您食」萬聖節晚餐，晚餐亮點有恐怖眼球雞肉粟米餅、血腥手指熱狗、豬肋骨與香腸、喪屍眼球巴伐利亞奶油、墳墓杯子蛋糕。住宿套餐包括「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票兩張、雙人每日早餐、雙人雞尾酒和雙人晚餐。住宿套餐由港幣1,848元起，只適用於2021年10月14至16日、22至23日，以及29至31日入住。

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套餐包括

每日自助早餐

「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票兩張

於Bostonian Seafood & Grill 享受雙人「鬼同您食」萬聖節晚餐

於Artesian酒吧享受雙人萬聖節主題雞尾酒

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