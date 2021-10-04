東啟德公園開放不足2月設施已損壞　小朋友照玩家長憂發生意外

位於黃大仙區的東啟德公園在今年8月11日起正式開放予公眾使用，該公園位於新蒲崗四美街佔地約11,700平方米，提供多元化的康體設施，滿足不同年齡人士的需要。設施包括兒童遊樂場、緩跑徑、健身園地、卵石路步行徑和社區園圃等。而開放不足2個月時間，當中的兒童遊樂場已有設施損壞，但仍有小朋友遊玩，安全問題存在隱憂。



旋轉吊椅四壞一 其餘三張照常開放

在東啟德公園的兒童遊樂場內，有一個四座位的旋轉吊椅供小朋友遊玩，有家長近日到現場發現，該設施上的四個座位，其中有一個已損壞，但未有完全關閉，只是用封條把損毀的座椅包上，防止小朋友坐上，其餘三個座位照常開放，現場所見損壞的座位險打中小朋友。

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座位「吊吊揈」現場沒職員巡視

有家長於10月3日晚上帶同小朋友到現場遊玩，目測當時有1米6年青人正在使用旋轉吊椅，她向記者表示該設施在年齡限制上的差距太大：「由5歲至15歲都玩得，但5歲與15歲的身高、體重相差太遠，對設施的負重、承受力都有影響，建議以身高限制。而且當時未見有康文署職員或保安員巡視，故有較細的小朋友被撞倒時，該家長也只能口頭與年青人理論，希望有關部門盡快修理好設施，並加強巡視使用情況，大家來玩無非想小朋友開心，沒人會想見到有意外發生。」

遊樂場歲數限制與設施有矛盾

該遊樂場使用規則列明適合12歲以下兒童遊玩，但在旋轉吊椅的遊玩指引中，又寫着「適合5至15歲兒童」令人摸不着頭腦。當日在場的家長亦表示：「現場保安說『班𡃁仔』未過15歲，所以可以玩，但我認為玩是不緊要，但唔好亂揈。」記者就此事聯絡康文署， 至截稿前仍未獲回覆。

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