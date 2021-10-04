親子好去處｜學揸飛機衝上雲霄　30分鐘飛行體驗仲送精美禮物

暑假過去，學生又要重拾書包上課。不過，受疫情影響，本港大部分中小學仍然維持半日制課程，學生下課後可以把握機會，學習課堂以外的知識，豐富自己的眼界，就算疫情未能出國，也可以發展自己的興趣，啟發潛能。



不少小朋友都對飛行有憧憬，夢想有一日能夠駕駛飛機衝上雲霄。雖然要駕駛真正的飛機前，需要熟讀不同飛行知識及理論，但透過模擬飛行，同樣能夠讓小朋友體驗飛行的樂趣。

不少小朋友都有一個飛行夢，夢想長大後可以駕駛飛機，載著旅客到世界不同國家旅行。

30分鐘的家庭飛行體驗，能夠讓小朋友一嘗成為機師的滋味，在導師的指導下，學習解決飛行中遇到的困難。完成體驗後，更會獲贈價值$120的航空精品，包括WFA呔、 T-Shirt或襟針等等。**立即登入「01空間」報名，更可以優惠價購買15分鐘小童全日票及30分鐘家庭全日票**

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小小飛行體驗班

除了飛機之外，直升機的外型亦吸引不少小朋友，若然能夠登上直升機的模擬駕駛艙，更是難能可貴的經驗。飛行體驗班適合7至11歲的小朋友，個半小時的課堂會由專業導師帶領，學習初級飛行理論、飛機通用的儀器、飛行物理實驗等，參加的小朋友更有20分鐘直升機飛行模擬體驗，親自操作它的升降及轉向，享受一次虛擬的飛行體驗，完成課程後更可獲得持牌民航機長頒發的證書。

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飛行體驗班教學內容一覽



👍教授初級飛行理論

👍飛機通用儀器講解

👍製作飛行物理實驗 (STEM)

👍20分鐘直昇機飛行模擬體驗(親自操作升降及轉向控制)