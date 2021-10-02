野餐地點｜小朋友大草地放電　推介全港10個野餐好去處

撰文：余嘉文
出版：更新：

最近天氣開始稍微轉涼，秋天的氣息撲面而來，最適合帶小朋友到青青草地上野餐，呼吸新鮮空氣，親親大自然！我們為大家推薦10個港九新界的親子野餐好去處，一於趁一連三日的假期一家人去野餐。

踏入秋天，是和仔女一起去野餐的好時機！其實香港有不少公園有大草地可以讓大家野餐，大部分交通都十分方便，即使一家大細前往都不會太麻煩！

香港有不少公園有大草地可以讓大家野餐。（photoAC）

港島區野餐好去處：

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🔼🔼🔼🔼除了野餐，秋天也適合一家大細去露營👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻親子露營｜秋天踏入露營季節　推介適合一家大細5大方便營地👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

九龍區野餐好去處：

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新界及離島區野餐好去處：

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👇🏻👇🏻👇🏻園內有多項親子友善設施，方便一家大細使用👇🏻👇🏻👇🏻

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