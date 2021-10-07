童裝開倉│ 名牌童裝服飾及用品展　迪士尼童書、西松屋童裝$20起

最近天氣開始轉涼，爸爸媽媽們又是時候幫仔女購買新衣物，準備換季。海港城正舉行名牌嬰童服飾及用品展，大量嬰童服飾、童裝鞋、玩具、童書、嬰幼兒用品都優惠價發售，童裝低至$20／件，童書更加低至$10／本，媽媽們必搶！

攝影：余嘉文



尖沙咀海港城於即日起至10月11日舉行名牌嬰童服飾及用品展，大量嬰童服飾、童裝鞋、玩具、童書、嬰幼兒用品都有優惠，不少名牌童裝都有減價，其中最吸引的必數Ferrari Junior Collection ，質地好款式亦非常型格，除了夏季衫仔外，仲有秋冬衫及羽絨等，以低至2折發售。而日本西松屋衫仔亦以$20/件優惠價發售。按圖即睇精選童裝：

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除了童裝，不少童鞋都有減價。返學必備的皮鞋和白波鞋低至$150，Skechers鞋仔$158起，連閃燈款都有！另外亦有BB學步鞋，只售$80。按圖即睇精選童鞋：

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今次開倉亦有大量圖書以優惠價發售，迪士尼圖書低至$10起，英文小說都有，最啱學生！按圖即睇精選圖書：

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另外場內亦有不少嬰幼兒的配飾，例如冷帽和襪子，亦有不少玩具以低價發售。場內亦有大量嬰幼兒用品以低至$100/3件的優惠發售，媽媽們一定不要錯過！按圖即睇其他精選貨品：

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名牌嬰童服飾及用品展

日期: 6-11 Oct 2021

時間: 11:00am – 9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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