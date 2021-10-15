尖沙咀開倉｜名牌童裝低至0.5折　童書、補充練習最平19元一本

尖沙有開倉！名牌童裝、圖書玩具、時尚生活用品都有減價，其中名牌童裝以清倉價低至0.5折發售，媽媽必搶！而圖書、補充練習都有減價，低至$19一本，開學必備。



尖沙咀海港城展銷集現正舉辦名牌童裝、圖書玩具、時尚生活展，不同深淺程度的兒童中英文圖書以特價發售，包括中英文繪本、小說、迪士尼故事書都有減價，連補充練習都有減，部分書本以$99/3本的優惠價發售，按圖即睇精選童書：

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另外，場內不少童裝衣物都有減價，名牌童裝Nicholas and Bears以清倉價低至0.5折發售，超可愛的連衣裙、西裝低至$100/件，亦有不少運動品牌童裝、BB衫減價發售，按圖即睇精選童裝：

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場內亦有少許童裝鞋減價，包括New Balance的運動鞋，低至$200/對，按圖即睇精選童裝鞋：

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名牌童裝、圖書玩具、時尚生活展

日期: 13-18 Oct 2021

時間: 11:00am – 9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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