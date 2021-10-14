親子好去處｜海洋公園推兩日一夜家森親子營 一家四口人均$870

海洋公園去年推出親子露營活動，大受歡迎。今年再次推出「家森親子營」，讓爸爸媽媽和小朋友一起參與各種親子手作活動、親親小動物等等，活動一共有19個活動日，橫跨聖誕除夕，爸爸媽媽一定不要錯過！



海洋公園推出「兩日一夜家森親子營」，一家四口可以和小朋友一起在星空下搭建帳篷，並享用特色竹筒飯晚餐。露營活動期間更可以在威威村莊中參與各種親子手作活動，例如親手製作麵包、學習繩紮竹枱等有趣野外活動，亦可以透過五感探索世界，重拾與大自然的連繫。

海洋公園推出「兩日一夜家森親子營」（海洋公園網頁）

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晚餐後再登上全新科技互動體驗館「探索號R」，設計獨一無二的AI超級動物，製作3D虛擬分身在超現實世界完成不同挑戰。旅程中亦會安排自由活動時間，小朋友可以和父母一起親親大自然，加深親子樂趣。活動將於10月19日下午4:00開始接受報名，名額有限，爸爸媽媽記得報名啦！

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「兩日一夜家森親子營」活動詳情：

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