「讓我摸摸你」「歡迎來到地獄」　童裝品牌心寒設計激起家長憤怒

早前，中國的新京報發布了一則關於「jnby by JNBY（江南布衣旗下童裝品牌）」的新聞，吸引了日站君的眼球。



（新京報截圖）

一直以來，江南布衣作為一個設計感相對比較強的服裝大廠，日站君對它還是挺有好感的，那這次它惹上了甚麼事？居然讓網友如此氣憤呢？

各種奇異圖案惹爭議

事情源於小紅書APP上不少網友們分享的江南布衣的童裝上的印花設計。

· 童裝印着「帶有恐怖意味的圖案」 ·



這些童裝上面，有的印着「過於誇張的牙齒與嘴巴」和「帶着詭異流蘇兔子」；有的則印着兔子的局部特寫，用色詭異；還有的印着醜陋惡臭的手，看起來像是萬聖節主題的設計？

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對於這些奇怪的圖案，雖然應該是萬聖節主題，但是印在童裝上，還是引起了網友們的質疑。

江南布衣搞這麼多恐怖的圖案，是想幹嘛？

· 衣服印花「歡迎來到地獄」 ·



本來好像還好，誰想到事情逐漸發酵，不少曾買過它家衣服的消費者紛紛玩起了「解謎遊戲」。有小紅書網友，也翻出了幾年前自家的小朋友的衣服。

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· 衣服印上「把印第安人切成碎片」 ·



還有這件來自網友的分享，畫面是小孩子持槍，後面的一排是印第安人。

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· 衣服上印着罌粟花？ ·



另一邊小紅書網友，找出了一件白底印着小花朵的童裝T恤。（小紅書app截圖）

有的網友，認為這件衣服的花朵和罌粟花很接近。

（小紅書app截圖）

但也有網友認為，虞美人與罌粟花很像，不能確定這一定就是罌粟。

（小紅書app截圖）

· 帶有宗教意味的圖案 ·



還有網友發現了帶有宗教意味的圖案，手勢。

（小紅書app截圖）

面對這些奇怪的圖案，一場盛大的「福爾摩斯探案」正在拉開，設計師和檢查方案的人員你們可走點心吧！

（小紅書app截圖）

（小紅書app截圖）

（小紅書app截圖）

部分宣發，也過於前衛

有更多的網友還發現，江南布衣在以前的宣發也有過於「前衛」的行為。

· 廣告大片，也很奇怪 ·



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這組廣告大片，讓不少網友們覺得相當不適。

· 走秀現場，曾惹爭議 ·



除此之外，江南布衣童裝的走秀現場的一款衣服也曾產生了很大的爭議。

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· 旗下青少年品牌，也有爭議 ·



而隸屬於江南布衣旗下的青少年服飾子品牌蓬馬，也同樣有着爭議。

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江南布衣道歉，網友並不買賬

這一系列事情發酵到此，江南布衣也進行了正式的道歉及公告。

（江南布衣公告）

然而網友們似乎依然無法接受，畢竟對於責任人的處理，公告中還未提及。

（小紅書app截圖）

我們都說設計是注重人文情感的，而兒童的內心則更需要正確的引導，作為一個服裝大廠，江南布衣的設計也不知道怎麼會出現這種問題，只能說在未來可能公司內部還要更加嚴格的審查才行。

不知道各位對這波設計有着怎麼樣的看法？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】