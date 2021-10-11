3歲兒子忽然分享胎前記憶　稱自己曾死於車禍　媽媽聽完毛骨悚然

曾聽過孩子有胎內記憶，但你聽過孩子有前世記憶嗎？



之前隋棠大兒子Max曾突然分享自己的胎內記憶「我之前在媽媽的肚子裏游泳」、「有位爺爺把我放到你的肚子裏」⋯⋯等，在當時掀起一陣熱議。對於這樣的說法，雖有許多人仍持保留態度，但若將這視為一個趣事來聽聽，也無傷大雅。但美國這位媽媽，卻被兒子的「前世記憶」嚇得不輕，因為他是分享自己如何過世！

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兒子分享上一輩子的事，媽媽心疼之餘同時覺得有點毛

根據《Mirror》報導，美國德克薩斯州（Texas）一位名叫安娜Anna的媽媽，在Tiktok上發佈影片，分享自己與3歲兒子的對話，卻讓220萬人熱議。她表示當時自己開車載着兒子外出遊玩，一路上母子兩項往常一樣有說有笑，沒想到兒子突然語出驚人。

「我上一輩子死於一場車禍⋯⋯」接着兒子開始淘淘不絕的講了近10分鐘的「前世記憶」，Anna表示當自己聽完後，令了好幾秒，回頭看了一下坐在後座的兒子，當十分震驚的反問道，「然後，你變成一個嬰兒了？」

兒子則態度淡定的回答「嗯，我又再做了一次。」由於事情實在太過匪夷所思，Anna再度向兒子確認，「所以，你在前世遭人撞死了？」兒子仍舊回以肯定的答案，Anna感到難以置信！

許多人分享前世記憶，令人嘖嘖稱奇！

而這段影片之所以會引起如此大的迴響，是因為底下超過7000則留言，大家除了對此話題深感興趣外，更多的是分享，自己也曾聽過孩子訴說自己的前世記憶。

「我兒子才4歲，他曾告訴我，他在天堂看過我…在天堂他還有哥哥和姊姊，而我之前確實流產兩次」



「我孩子說他來自一顆名為火星的紅色星球，當時他們都住在地底下，他才2歲，根本不可能知道火星是甚麼」



「我們全家搬到佛羅里達州時，兒子才2歲，他問我們是不是要去探視他的另一對父母，還說他已經結婚了，而且非常想念2個孩子」



「我非常相信有前世記憶，因為我的兒子告訴我，他在穿過光的隧道之前，選擇了我當他的媽媽。」



看完上述的分享，想起當時隋棠對Max的分享這樣解釋道「孩子透過母親的身體來到這個世界，從來不是父母的複製品、也不是父母期待樣貌的呈現者、更不會是父母自己夢想的接力者。他們就是他們自己，獨一，無二。」

胎內記憶也許存在着許多爭議，對於孩子陳述出來的故事，我們也無從考證起，但可以用開放的心去聆聽，別急着去否定孩子的表達，這將會是孩子與父母間難能可貴的回憶，畢竟不是每一位孩子都記得這樣的故事。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：3歲兒傾訴前世記憶「被車撞死」！媽聽完毛骨悚然，分享上網惹220萬人議論】