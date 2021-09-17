12歲男童性侵10歲女童　辯稱「有樣學樣」　全因父母做愛不避忌…

小孩看見爸媽做愛，請不要迴避孩子的疑惑，但3歲前不用談到性交細節。



12歲男童看到爸媽做愛，竟對10歲鄰居女童有樣學樣

當幼兒看見爸媽做愛別當沒事，因為你不知道孩子會怎麼想！越南順化一名年僅12歲男童到鄰居家玩耍，發現大人不在家，竟將10歲女童拉到房間內性侵，男童被逮捕後對警方說：「爸媽平時在家都這樣。」他只是「有樣學樣」而已，令人震驚！

受害鄰居女童被性侵後身心受創，向外婆訴苦，讓她氣得趕緊報警！男童來到警局供稱，自己會這樣做是看到爸媽每天做一樣的事，於是自己也學起來。而男童媽媽回答警方的話更讓人搖頭，她說：「兩個小孩子在一起根本不會發生甚麼事，只不過是鬧着玩而已，我兒子平時很乖的。」

偵辦警察對於兩人說法雖無法置信，但由於男童年僅12歲，按照越南法律規定，無法追究男童的刑事責任。

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孩子最好別看見父母性行為

這起男童性侵女童事件提醒父母，性教育刻不容緩。當代心理學網站2019年10月7日發表「我的孩子看到了我做愛！」文章提醒，孩子最好不要看到爸媽的性行為，保持適當的「界限」很重要！父母在做愛前，應該先鎖上房間的門。

如果撞見了，請不要說謊

但是，如果孩子無意中看見父母做愛，爸媽千萬別叫喊、生氣或羞愧，否則孩子會意識到父母情緒不對，就會跟着害怕，「父母需要隱私，但性並不可恥。」

如果父母已建立隱私的「界限」，那麼第一句話可以說：「你敲門嗎？」對孩子重申尊重隱私的重要性。如果剛好正在做愛，孩子走了進來，可強調：「請回到你的臥室，我們很好，但現在需要隱私。」

日後孩子問起父母當時在做甚麼，都要誠實回答：「我們正在做愛，這是大人在彼此關心時所做的，但我們需要隱私，所以鎖門，也希望你敲門。」

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小心孩子留下心理傷害！不同年齡做法不同

性學家列維科夫（Logan Levkoff）表示，不同年齡的孩子，父母要用有不同的方法。嬰兒時期可能還好，孩子還無法理解父母所做的事。但到了幼兒時期，「孩子有時會認為這是暴力或令人恐懼的事，應該加以解決。」

一位媽媽曾分享，當兒子在學步期時，一次她和先生做愛時，她的「聲音太大了」，兒子認為繼父正在傷害媽媽。

臺灣師範大學師資培育學院助理教授高松景強調，當孩子不小心看見父母在親熱，可能會感到好奇、或受到驚嚇，以為爸爸在欺負媽媽。當夫妻行房被孩子撞見，許多人因為當下感到尷尬、不知所措，不知道該如何向孩子解釋，便以各種理由搪塞，例如：做瑜珈、摔角、玩遊戲等等。

但高松景指出，不應迴避孩子的疑惑，要用健康的心態應對，告訴孩子事實：「爸爸媽媽很相愛，在做親密的行為。」在孩子3歲以前，不需要談到性交的細節、跟孩子做過度的解釋，重點是安撫孩子的情緒，不讓孩子在心裏留下陰影，產生錯誤的聯想。

若孩子已經年紀比較大，仍然感到好奇，會進一步追問，家長可以尋找合適的繪本，讓他了解性行為是愛的表現，也能藉機介紹生命的誕生。但高松景提醒，雖然夫妻之間的性行為是一種愛的展現，但夫妻在做愛時仍不宜讓孩子看見，因為性是隱私的事情。

當孩子上小學後，對性有一定的好奇心，但另有專家建議，若孩子對性話題太不舒服，可以先不用熱烈討論。但當孩子到10歲以上，如果不小心發現了父母做愛，甚至表現出極大的反感，「這是一個好時機，讓孩子了解性在成人關係中是一種令人愉快的私人活動。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：12歲男童性侵10歲女童，辯：爸媽每天都這樣！別讓幼兒看見父母做愛，撞見更別說謊】