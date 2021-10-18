智樂Playright改裝貨車變身兒童遊樂空間　11月維港海濱現身開玩

小朋友需要玩樂才能促進成長，智樂Playright一直推動公共空間建設更多自由遊戲予兒童體驗。近日智樂獲得香港賽馬會慈善信託基金的捐助，把一部5.5噸貨車搖身一變成兒童的遊樂空間「智樂遊樂車3系」，實行「到處走，到處遊」的大計，並會在11月20及21日在維港海濱現身及開放，登記詳情需留意該機構在社交平台公布。

(相片由機構提供)



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「智樂遊樂車3系」是由貨車精心改造，新增的遊戲組件包括攀爬木台、木板、繩網及攀石板，一經卸下並透過巧妙設置，便可把平凡無奇的平地變成趣味處處的遊戲空間，可供攀爬、走動和跳躍。車內密斗改以捲閘作開放設計，讓小朋友經木梯和滑梯上落往返，在卸貨後騰出的貨車內自創各式各樣的遊戲小天地。車身一角內置固定的小閣樓，可隨意爬上爬落。

改造貨車的概念則由日本專家顧問「Tokyo Play」構想而成，世紀疫症大流行下透過不斷的線上會議商討。唯疫情嚴峻下項目被迫中止，待 2021 年初情況緩和，設計方案敲定後，才可重啟連串本地工序，全車終於在 10 月中完工。

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全新 3 系的特色

1. 由 5.5 噸貨車改裝，車內密斗為 4575 毫米（長）x 2260 毫米（闊）x 2045 毫米（高），面積約 8 平方米（約 86 平方呎）。



2. 改造貨車的設計概念源自日本專家顧問「Tokyo Play」，再與智樂團隊商議討論，以符合本地用家的需要。



3. 遊戲組件全屬為兒童度身訂造，包括攀爬木台、木板、繩網及攀石板，一經卸下並透過巧妙設置，便可將平地變成可供小朋友攀爬、走動或跳躍的遊戲空間。



4. 車內密斗改以捲閘作開放設計，外置木梯和滑梯供小朋友上落往返，在卸貨後騰出的貨車內自創各式各樣的遊戲小天地。



5. 車身一角內置固定的小閣樓，可隨意爬上爬落； 加上不同遊戲物資，讓小朋友投入各種角色扮演遊戲。



6. 附設的小遊樂車可滾動前行兼推拉，供小朋友安坐，移動遊走四面八方。另設小黑板讓小朋友隨意繪畫，自由發揮創意。



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