萬聖節│媽媽必買$12店迪士尼卡通人物　Halloween派對平靚正商品

萬聖節在香港已經成為不少家長與小朋友十分期待的節日，每到10月31日，很多家庭也會在家門外掛出各式各樣的萬聖節裝飾品佈置一番，臨近十月，商店已紛紛將萬聖節商品上架，AEON Living Plaza今年推出多款萬聖節主題得意產品，更有不少迪士尼卡通角色主題的應節用品，最吸引媽媽絕對是以均一價$12元發售。

攝影：許珞珩



不少學校會舉行萬聖節派對，而在萬聖節的晚上，小朋友會裝扮成卡通人物或鬼怪，四出向鄰居「Trick or Treat」，大人也願意為拍門的小朋友準備糖果，熱鬧氣氛僅次於聖誕節狂歡夜，完全將「鬼節」變得百無禁忌，Halloween已成為老少咸宜的傳統節日。

由於疫情，這個對小朋友來說是年度的狂歡盛事，家長當然要花心思，AEON Living Plaza店內有齊Trick or treat 扮嘢服飾道具、食物製作工具、餐具、家居佈置精品裝飾，連小朋友盛載糖果的南瓜桶也有多款選擇，而且價錢划算，均一價為$12元起，家長們絕對不用四處奔波搜羅Halloween用品。

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按圖即睇$12萬聖節主題家居佈置/裝飾品類:

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按圖即睇萬聖節主題$12餐具/食具類:

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按圖即睇萬聖節主題$12服飾道具類:

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*以上商品圖片只供參考，實際款式供應以店舖當日為準。

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