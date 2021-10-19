親子好去處│觀塘區最新免費遊樂場　港媽：好有日本沖繩公園feel

相信免費的遊樂場沒有家長會嫌多，觀塘區有放電好去處，康文署豁下的新遊樂場落成，有媽媽帶小朋友試玩後感表示場地雖然不算大，但勝在遊樂設施齊備，必玩充滿日本沖繩公園feel的蛋型攀爬架設施，各位家長，趁秋高氣爽不妨來一個親子偽旅行。

圖片經「Alfred成長日記」授權轉載



位於觀塘康寧道公園的兒童遊樂場於8月4日正式落成開放，媽媽Michelle日前帶同兒子Alfred首次試玩，一到達公園已被巨蛋型攀爬架吸引住，Michelle說：「個公園面積唔算好大，不過就有一個好有沖繩公園feel 嘅巨蛋型攀爬架。」

巨蛋型攀爬名為「兒童探險天地」，單是這個設施已分成「旋轉滑梯」、「滑梯」、「三角形座位」、「攀繩網」、「爬行隧道」、「攀爬結」6個部分，絕對可以滿足小朋友探索與好奇心。

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Michelle說：「球體周邊環繞著攀爬網、滑梯同障礙道等設施，我覺得比較屬於手腳並用、上下跑跳類型嘅遊具設施，個人覺得比較適合年齡較大嘅小朋友嚟玩。當然最刺激一定係位於頂層嘅金屬螺旋型長滑梯。」

圖片經「Alfred成長日記」授權轉載

除了巨蛋型攀爬架外，公園仲有一個氹氹轉、小型彈床及鞦韆架，鞦韆架亦有3款不同鞦韆，迎合不同小朋友需要，Michelle與Alfred最喜歡的是親子型鞦韆，「可以親子對望住一齊玩，我同Alfred玩得好開心！」

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另外，公園還設有少量健身設施及興建中的造草地，Michelle與Alfred玩後感:「呢度屬於小區公園，個人覺得順路可以嚟玩，唔太建議專程過嚟。公園比較新，人流較多，而且附近人造草地還在建設中，所以提提大家都要好好看顧好自己小朋友。」

康寧道公園一期頂層平台公園遊樂場



地址：茶寮坳康寧道151號 頂層平台

交通:

1.港鐵觀塘站 A1 出口沿協和街步行15-20分鐘便到達康寧道公園第二期入口。

2.巴士路線 : 1C， 11X，13D， 13X，15P， 23，23M，26M，28B，95M路線於基督教聯合醫院下車出入口亦增設洗手裝置。呢度雖然唔係好大，但勝在各遊樂設施都有啲。如果要嚟到呢個公園，首先要先搭升降機／行樓梯去到頂層平台位置，然後會見到一條長長的天橋。

3. 官塘裕民坊小巴站（90B／22A ），於康濤閣有落，再過馬路搭lift 上去頂層平台公園。

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