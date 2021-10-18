親子好去處│海洋公園全新纜車STEM工作坊　入車廠學換纜再DIY纜車

登山纜車是小朋友去海洋公園最期待的項目之一，但纜車背後的結構你又了解幾多?今年11月將首次舉辦期間限定親子纜車STEM工作坊，讓大人小朋友可以深入纜車廠，了解鋼纜背後的秘密，還可以製作專屬的纜車系統，絕對可以充滿好奇心的STEM迷。

攝影：歐嘉樂



海洋公園纜車在1977年開始運作至今，是全球歷史最悠久的纜車系統之一。登山纜車系統每五年會進行一次鋼纜更換工程，以維持多年來每天的如常運作。海洋公園將於今年11月首次舉辦推出全新限定親子STEM工作坊，讓家長與小朋友一起深人纜車工程重地，了解纜車背後的秘密。

深入纜車獻廠

活動名稱為「換」然一新線車STEM工作坊，最大特色是大人與小朋友可以深入纜車工程重地，了解由法國專業纜車顧問督導的鋼纜更換工序，認識纜車系統及車輪夾鎖結構，細看五年一度的鋼纜更換工程特色。

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非一般打卡機會

難得可以親身感受纜鋼更換工程，當然要把握機會在纜車施工區影相打卡，留住珍貴的成長時刻。

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活學活用加深認識

參觀完畢，小朋友已大大加深了對纜車的了解，要鞏固知識，當然要學以致用，實踐出來才有深刻記憶，STEM工作坊將透過親子一起DIY出纜車系統，讓參加者更深入了解纜車系統的科學原理，鋼纜編結技術，還有纜車工程背後的小秘密，家長與小朋友一齊發揮創意，製作出獨一無二的纜車設計，參加者更可獲發出席證書一張。

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「換」然一新線車STEM工作坊活動詳情:

日期：2021年11月6及7日（星期六及星期日）

活動時段：上午10：00-上午11:30 /中午12：00-下午1:30 /下午3:00-下午4:30

名額：10組（包括1位成人及1位6歲或以上小童）/時段

收費：每組港幣$ 380（*參加者必須待有當天有效的公園入場門票）

報名日期：2021年10月22日下午4時開始接受報名（名額有限，額滿即止）

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