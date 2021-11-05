爸爸幫14歲女兒手洗胸圍　稱是沖涼時順便　網民卻斥在培養公主

子女的事爸媽做？近日有網民分享稱，認識一位爸爸會替14歲的女兒手洗內衣褲，網民雖認為每個家庭都有不同習慣，但認為此舉有點不合適，請其他JM們表達意見。



該網民在《親子王國討論區》以「爸爸幫女兒洗內衣，適合嗎？」發貼。她指這位爸爸「父愛泛濫」，家庭關係不俗，現在仍會為14歲的女兒手洗內衣褲，「自己沖完涼洗自己衫時順便洗埋」。

繼續閱讀：https://bit.ly/3GuGLrP

【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：爸爸幫14歲女手洗胸圍 網民斥「培養公主」︰自己唔識洗？】

相關文章：責媳婦生女是蝕本 正義女生一句神還擊 鄰居補刀窒到阿伯冇聲出

+ 6

相關文章：外母私自典當掉家傳金鏈急得女婿痛哭 妻子卻竟加一句火上加油…

+ 10

長輩斥已當爸爸還常打機 人夫難忍 一句「神反擊」令對方冇聲出

女兒上學被打了一巴 媽媽堅持要見犯事同學 處理方式獲網民激讚

母親長年嫌棄女兒過胖 謿諷她是隻母豬 女兒嘆成長中從沒獲誇獎