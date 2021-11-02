2020年英國最熱門BB名字揭曉　男女生第一位原來都是「O」字開頭

正所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，不少父母都會費盡心思替為子女改中文名，但其實英文名都絕對不可以馬虎！英國國家統計署日前公布2020年最受歡迎嬰兒名排行榜，想知道你子女的英文名是否榜上有名？立即為大家揭曉男女嬰十大熱門名字！
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【BB改名】2020年英國最熱門寶寶名字揭曉 熱播劇主角名稱榜上有名！】
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