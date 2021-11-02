雙11優惠｜天貓推多項優惠　$1搶高達$300優惠券必買嬰幼兒用品

每年11月，淘寶和天貓都會舉辦雙11節慶活動，其中天貓香港開業以來首次參與雙 11 活動，即日起推出大量優惠，包括以 1 港元搶購不同面額的限量優惠券，亦有「心願扭蛋」活動，屆時淘寶和天貓都會有大量嬰幼兒用品可以購買！各位媽媽記得搶購！



每年雙11，不少媽媽都會在淘寶和天貓購物，今年天貓香港開業以來首次參與雙 11 活動，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅在天貓雙 11 全球狂歡季體驗活動上親自介紹今年天貓雙 11 的購物攻略，以及精選商品。陳子堅提到，今次天貓香港提供多重優惠，其中包括由即日起至 11 月 11 日期間每日早上 10:00 限量搶購 1 港元超值優惠券，以 1 港元預先購買一張面值 50 港元、100 港元、200 港元或 300 港元的限量優惠券。另外，天貓香港提供 7 天無憂退服務，只要符合要求的商品，均可享受 7 天無憂自助退貨，媽媽們可以搶購心水貨品，收到後不喜歡都可以退貨！

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藝人李靄璣、天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅先生、網購達人 Wendee Ng 分享天貓雙 11 的購物攻略(左至右)（余嘉文攝）

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網購經驗長達10年的媽媽Wendee Ng 分享指，自己什麼都會網購，細至飾品大至傢俬都曾經在淘寶購買。Wendee表示近年開始會在淘寶購買蔬果「之前發現淘寶有新鮮蔬果專區，原本都有啲擔心品質問題，但係見佢係香港發貨就膽粗粗試下，前一日落單隔日就到，品質又好好，我個仔一個人食晒啲提子。」Wendee亦表示，經常在淘寶購買圖書和玩具，亦會買文具。「圖書好便宜，品質亦好好，嚟緊雙11都會睇下有無啲圖書可以買俾囝囝」。

網購達人 Wendee Ng（余嘉文攝）

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