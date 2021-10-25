新雅經典童書展│家長帶小朋友重溫香港昔日童書　重拾成長歲月

新雅文化事業有限公司於1961年成立，今年便踏入60周年，出版了不少兒童圖書陪伴香港小朋友成長，當中有不少經典童書更充滿大家童年的回憶。由即日起，各位爸爸媽媽們，可以帶埋小朋友一齊參加「新雅童書展覽」，重溫昔日美好回憶。

(圖片由受訪者提供)



新雅出版的童書，啟蒙了香港幾代孩子的成長，為慶祝本社創立60周年，本社將新雅六十周年主題展覽系列，展覽分兩部份，第一個部分是《我們都讀過的新雅童書展覽》，展示新雅自1960年代至今具代表性的圖書，主要展品包括，1960年代出版的《成語故事畫庫》。

《成語故事畫庫》

當時香港教育漸普及，小學課程涵蓋中國成語故事，本系列圖書是香港第一代出版具規模的中國成語故事連環畫集，當年曾幫助不少學生在考試中獲得好成績，更是當年兒童及青少年的主要消遣讀物。

《三國演義連環圖》

1970年代出版《三國演義連環圖》系列，一。套60冊，圖文並茂，以淺易形式幫助當代兒童了解古典文學精髓。是當年極具規模的中國經典文學的圖文故事系列，深受當年的兒童喜愛，至今仍有不少讀者懷念。

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《看圖說故事》

（圖片由受訪者提供）

1970年代末至1980年代，童書出版更加添有聲內容，出版《看圖說故事》系列，隨故事附送故事錄音帶。及後隨著科技發展，有聲內容演變為CD版及QR code版，故事內容則歷久常新，可見經典童話故事的跨年代價值。

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《繽紛故事王國》

1990年代，隨著電腦科技普及應用於教育上，出版《繽紛故事王國》系列，該系列是香港較早一批本地製作兒童電腦光碟。

2000年代，電子書漸盛行，新雅率先出版全港第一台專門為兒童開設的中、英文彩色電子書──《新雅電子小書包》

其他經典圖書:

新雅董事總經理兼總編輯尹惠玲說：「新雅創立於1961年，當年公司名為新雅七彩畫片公司，主要是印製賀卡及年畫。1960年代香港教育漸普及，但市場上卻缺乏優質的兒童圖書為孩子提供文化養份，所以，當年新雅的創辦人便推動新雅出版兒童圖書，出版《成語故事畫庫》，叫好叫座，後來新雅轉型為童書出版社。過去六十年，新雅已出版了逾7,000種兒童讀物。每一種出版物，除了顧及不同年齡讀者的心理特點，亦會因應香港的教育政策和需要而編寫。所以，新雅歷年的出版物，亦反映了各年代香港教育及兒童閱讀的特色。」

《新雅原創插畫展覽》

成功的兒童圖畫書離不開精美及具創意的插畫，「新雅原創插畫展覽」集結了過去曾與新雅合作的插畫師（包括：香港地區、中國內地、台灣地區、意大利、韓國）共32名，以「閱讀是成長的好伙伴」為主題的原創插畫，是近年具規模的兒童圖書插畫展覽，有助推廣及交流童書插畫文化。參與是次畫展的插畫家包括：香港地區的徐志雄(野人)、鄧美心(美心)、陳美齡、馬星原及Messy Desk；中國內地的李亞娜、黃曉寧；台灣地區的黃志民、高鶯雪等等。

新雅董事總經理兼總編輯尹惠玲說：「過去六十年，新雅持續與本地及海內外多個地區的插畫師合作，提升新雅童書的出版質素。而新雅亦成為香港繪本插畫藝術的其中一個主要發展平台，凝聚香港插畫家的力量。是次插畫展覽是向多年以來支持本社的插畫家致敬，同時藉此推廣童書插畫文化，讓更多市民認識童書插畫家的作品。」

展覽詳情：

日期︰ 2021年10月21日至11月7日

地點：商務印書館尖沙咀圖書中心-尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層