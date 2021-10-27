香港海事博物館周日免費開放　聽故仔睇卡通仲可以上泊岸船艇參觀

又有新免費活動！香港海事博物館、香港海運港口局及香港船東會將攜手舉辦第五屆「香港海運週」，香港海事博物館將於本周日（10月31日）免費開放，並推出一連串親子活動，包括菜姨姨講故仔、放映海洋主題的兒童卡通電影、吉祥物柴犬船長拍照攤位、派發兒童活動工作紙及精美紀念品等。



由香港海事博物館、香港海運港口局及香港船東會攜手舉辦的第五屆「香港海運週」將於2021年10月31日至11月6日，其中香港海事博物館將於本周日（10月31日）免費開放予公眾，並提供一連串親子活動，包括菜姨姨講故仔、放映海洋主題的兒童卡通電影（包括《海底奇兵1》、《海底奇兵2》及《魔海奇緣》）、吉祥物柴犬船長拍照攤位、派發兒童活動工作紙及精美紀念品等。

小朋友亦可以和爸爸媽媽一起參與公眾導賞團、欣賞專題展覽《歷史記得光榮的海員－香港海員工會百年紀事》，以及登上泊岸船艇參觀等等。不過要留意部份活動需要預先登記，有些已經額滿。

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香港海運週2021︰免費親子同樂日

日期︰10月31日

時間︰10:00-19:00

地點︰香港海事博物館，中環八號碼頭詳情(部分活動需預先登記)

(因疫情關係，博物館將限制入場人數及實施防疫措施，以保障參觀者健康。)

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