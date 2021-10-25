淘寶中伏｜港媽買短袖衫收貨變長袖衫再被封鎖　網上湧現多名苦主

很多媽媽都喜歡到淘寶網購物，認為款式多而且價錢便宜。不過，有媽媽近日為小朋友在淘寶買衣物，卻收到完全不同款式的產品，找客服理論時更被封鎖，被逼「硬食」。在社交群組亦有大批「苦主」，收到瑕疵品或者截然不同的貨品，懷疑賣家「見香港人就博大霧」。



媽媽許小姐早前在淘寶為兒子購買一套夏季的短袖衣物，但收貨之後發現是一套冬季長袖衣物，款式亦和訂單完全不同。她拍照和客服理論，要求換貨。客服初時遊說她接受，因為長袖套裝的價值比較貴，但許小姐並不接受：「根本唔係我想要嘅嘢！」客服再要求她退件到國內才肯換貨或退款，她向速遞公司查詢寄件要求後，打算和客服再次溝通時，發現客服已經封鎖她。「而家連通知賣家嘅機會都冇！即使寄件到付，一來過關可能有默認稅項要賣家知悉，二來需要他的身份證副本。」結果被逼「硬食」錯件。

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苦主：似見係香港人博大霧

在社交群組「淘寶唔開心share（中伏group）」中有不少買家分享近日淘寶賣家經常發錯貨，有些賣家也叫客人退貨，但需要他自付運費；部分賣家則用不同藉口遊說客人「硬食」：拖鞋寄了2隻左腳亦辯稱「不影響使用」、袖子短了就「洗了就變長」、尺寸小了反而說「長大了就穿得到」，叫人哭笑不得。

有買家認為，淘寶賣家見到是香港人便故意出錯貨品或尺寸，因為退換十分麻煩，而令買家浪費了金錢和運費，相當不值！

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資深買家：睇店家信譽、客人回圖為準

有淘寶的資深買家媽媽分享，平時她在淘寶購買會特別留意店鋪的信譽：「有藍色皇冠和金色皇冠的店舖比較有信譽，有鑽石則比心心較好，盡量避免在心心店舖購物。」

另外，她又建議查看產品的評價，特別看看買家回圖，看產品的實拍會不會和賣家圖片相差太遠，盡量減低中伏風險。