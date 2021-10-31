小夫妻不辦婚禮不生孩子　用積蓄改造家居　打造舒適精緻收納空間

愛情可以轟轟烈烈讓人印象深刻，也能在細水長流中感受愛情最美好的模樣。日美醬幾年前在Instagram上關注了一個日本女生Sayaka，她和丈夫戀愛4年，結婚7年，攜手走過11年的平凡歲月。



丈夫可能不太願意出鏡，很少出現在她的Instagram裏，她發得更多的是她的持家心得，但哪怕是一點蛛絲馬跡，也能看出他們相愛的美好樣子。就像那句俗話說的，世上有三件事無法隱藏，其中最美好的一件就是愛情。這棟房子是他們結婚兩年後才買的婚房，純白的外觀、不算很大的面積，但獨樓獨棟，這是Sayaka從小到大的dream house，沒想到現在真的成了他們倆的家。

為了這個理想之家，小夫妻倆沒有辦婚禮，也沒有特地去拍結婚照。兩個人帶上婚紗，在旅行途中邊玩邊拍，留下的就是最美好的回憶。

看看Sayaka與丈夫的生活日常吧！（按圖了解）：

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對於其他人來說，婚禮可能是一生一次不可或缺的儀式，但在他們看來，以後的生活才是最重要的，每個人對幸福的定義不同，他們有信心以後還要在一起很久很久，所以選擇一起省吃儉用，努力奮鬥，去買一個屬於彼此的小家。

每一個結婚紀念日，他們都不會忘。每年的這一天，Sayaka都會在Instagram上發一張照片，紀念對他們來說意義非凡的日子：一個雙人陶瓷擺件、一頓簡簡單單，但丈夫親手下廚做的晚飯，Sayaka卻覺得很珍貴。

有時候可能只是兩個人抱着貓的一家四口「全家福」，但是回首一路攜手走過的10餘年歲月，心中就只有愛意在迴盪。

丈夫的工作總是很忙，但到了周末，他就陪着Sayaka去逛她最喜歡的乾花店，幫她把喜歡的乾花搬回去，一點點裝飾自己的小家。

逛累了就一起在咖啡廳的櫥窗前，吃兩個冰淇淋，甜的好像回到學生時代一樣，能想起最初的心動。

不出門的話，兩個人也不無聊，對於貓奴來說，有什麼比待在一起擼貓更快樂的事呢？

愛情其實有時候就是這麼簡單，幸福在平平淡淡的日子裏長成各不相同的模樣，沒有你想象的那種驚心動魄，卻好像命中註定一樣雋永。

（Instagram / @sayaka_j89）

其實這11年裏改變最大的是Sayaka，她以前不會做飯，不愛做家務，是個想要前一天想旅行，第二天背上行囊就走的酷girl。

看看Sayaka的廚房佈置：（按圖了解）

當然，她現在也沒有很喜歡這些，但結婚之後，她總想讓自己的家更美好一點，所以總是去嘗試去摸索。不會做飯，就買一些，很容易操作的半成品材料包，煮出來的晚飯也可以像模像樣。

以前總能把廚房弄得一團亂的小白，現在卻把自家廚房裝扮得有模有樣。

把時間花在這些事上，會覺得她蹉跎了歲月，但Sayaka卻不覺得。她愛這個家，所以想親手把它變成自己心中美好的樣子，生活是一點點過出來的。她相信如果心中充盈着對彼此的愛，那兩個人的家也會是美好的樣子。

日美醬覺得，Sayaka的家從收納到裝飾，都很有借鑑意義，因為她總是儘量DIY，又省錢，又把房子裝飾得獨一無二，是大多數人都能做到的改變，下面就讓我們來「參觀」Sayaka的家吧。

怎麼收納才能做到簡約又實用

1.客廳

Sayaka家的客廳很簡單，沙發、地毯、茶几、電視櫃，一目瞭然。

這個房子一樓的層高比較低，小户型可以做通頂連體的櫃子，儲物空間會大大增加。

但每個人喜好不同，如果你跟Sayaka一樣，是個喜歡簡約風格的人，那有個秘訣就是不要買太高大的傢俱。

之前的舊電視櫃是還在租房的時候買的，因為很便宜，但搬進新家之後，Sayaka就發現它放在客廳裏，視覺上就會顯得很擁擠。

仔細看，你會發現還有一個巧妙的設計，這個櫃子有一個很小的門扣，關上就不容易彈開，對於養貓的人來說，再也不怕貓咪瞎搗亂了。

2.廚房

廚房東西多，又有油煙，收納尤其重要。

所以Sayaka發揮自己的聰明才智，在櫥櫃裏做分區收納，巧妙地把原本應該出現在辦公室的文件盒用在廚房裏，寬的放大瓶的油鹽醬醋，小的放小一點的調味料，看着乾淨整齊，而且還容易取用。

清潔用品就放在水槽下的抽屜裏，也是同樣的方法去放置。

Sayaka還很喜歡DIY，超市或者宜家就能買到的木架、鐵網筐還有小尺寸的麻袋，不用花太多錢就能做好，放薯仔、洋葱、大蒜這些不用放進冰箱儲藏的食物，別提多方便了，而且還美觀。

3.洗手間

在洗手枱和洗衣機之間，有一個很窄的縫隙，對於空間本來就不算大的衛生間來說，這樣的空間也要充分利用。

Sayaka去宜家買了一個很窄的小推車放在這裏，洗衣液、清潔劑、消毒劑還有肥皂、刷子都可以放在這個架子上，節省了位置，推拉拿東西還很方便。

洗手枱上方的鏡子後面，是另一個儲物空間，之前說過Sayaka是一個喜歡簡約的人，她不想枱面上亂糟糟的，洗手枱也是裝的很簡單的款式。

成對的牙杯、牙刷就在鏡子後面，用上掛鈎，放得很整齊。對強迫症來說，簡直引起舒適。

4.卧室

她把衣櫃進行分區，右半邊掛衣服，左半邊放了一個架子，就可以放洗好的鞋、掛帽子、放首飾盒，一櫃多用。

暖黃燈光下一頓可口的晚飯，或者某個周末兩個人一起完成的一次大掃除，生活總是在這種細微小事中發出動人的光芒。

讓生活和家更美好，物質上的富足固然重要，但最要緊的是，和你愛的人一起住，才能住到最中意的房子。

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