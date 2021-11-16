初生嬰兒呼吸有怪聲　原來是鼻屎惹禍　即學3個清潔鼻孔注意事項

冠肺炎肆虐全球，而且近來孩童染疫比例有上升的趨勢，令家長們人心惶惶。



滿月小寶寶呼吸喘，嚇壞媽媽

台灣小兒科醫生巫漢盟就在自己Facebook專頁分享，日前有位媽媽很緊張帶着剛滿月的寶寶來看診，因為她發現寶寶呼吸有怪聲音、不順暢，而且感覺他喘吁吁的，症狀可疑得令她心裏七上八下。

相關文章：兒女愛挖鼻大人取笑反變助長？ 5大技巧助孩子搣甩這壞習慣

+ 12

原來是「鼻屎」作祟！

經過檢查評估、確認肺部狀況後，接着觀察寶寶的鼻孔，「哇！ 小小的洞塞滿鼻屎，這畫面看得手都癢了！馬上開挖！」巫漢盟醫師跟媽咪解釋：「這個年紀的寶包還只會使用鼻子呼吸，一旦有鼻屎阻塞鼻道，呼吸就容易有雜音，然後可能會讓他呼吸稍微費力...」

這位媽媽才驚覺：「寶寶怎麼可能會有鼻屎？！」其實，就算寶寶才剛滿月，人體機制也會為了保護而做出對應。巫漢盟醫師表示，人體的鼻腔裡時常分泌黏液，主要有三個目的：

1. 潤濕吸入的空氣，讓我們避免吸到太乾的空氣。



2. 加溫吸入的空氣，避免吸到太冷的空氣。



3. 透過這些黏液將外界的髒污或病菌沉降在鼻腔內，避免它們進到更深層的呼吸道。



相關文章：李璨琛女兒元元愛挖鼻變「鼻屎女神」 專家教3招改善孩子壞習慣

+ 6

新生兒經常哭泣，很容易形成鼻屎

「於是鼻屎就這麼產生了！再加上寶寶時常在哭泣，所以更容易有鼻屎的出現，這其實是非常正常的事！爸媽無須太過緊張。」巫漢盟也提醒，不管大人小孩，鼻屎都要定期清理才是XD

結果寶寶感覺喘吁吁，罪魁禍首竟然是因為小小的「鼻屎！」不少網友媽媽回覆：「手手要開挖了」、「三歲女兒每天問我為甚麼人會有鼻屎終於有解答！」、「有時候呼吸還有咻咻聲，也是鼻屎無誤！」、「我們兒醫也是在小孩還是嬰兒的時候，跟我們說只要聽到呼吸有雜音，就用鼻腔用的生理食鹽水點一下就好了」、「我最大的樂趣就是每天檢查小孩的鼻孔，有鼻屎一定要挖出來的啊！」

相關文章：8歲男童患高血壓 血管狀況好比60歲老人 全因家人日常太放肆

新生兒鼻屎清理問答

最後，針對新生兒鼻屎應對，網友媽咪也有些疑問，以下為巫漢盟醫生解答：

詢問一：醫生都會說不用幫小孩挖鼻屎，這樣遇上鼻屎造成鼻塞怎解？



醫生答：如果像今天貼文這樣的情況，那就得清理一下了。

詢問二：如果觀察寶寶鼻孔裏看不到鼻屎，可是呼吸有雜音，還是一樣要清嗎？



醫生答：看不到就不要勉強，請醫生幫忙處理比較安全唷！

詢問三：若用洗鼻子的方式、最後吸出來，這方式對嫩嬰可行嗎？



醫生答：也可以，但需要再輕柔些。

相關文章：孩子出街大小便 廁板鋪滿紙巾先安心？醫生建議去公廁注意4件事

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：滿月新生兒呼吸有怪聲喘吁吁，母急帶孩子求醫怕染疫，結果竟是因為這個......】