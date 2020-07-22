媽媽必學洗奶樽奶嘴正確方法　4個步驟徹底清除死角污垢免生病

在清洗具有深度的奶樽時，可使用矽膠型或海綿型奶樽刷頭進行刷洗。大葉產後護理之家護理長陳雅婷說明，矽膠型奶樽刷較不會殘留細菌，也容易觀察上面是否有污垢，而奶樽產生刮痕易滋生細菌，海綿型奶樽刷質地較柔軟，能降低塑膠奶樽的刮痕問題。在清洗奶樽過程中，爸媽應觀察奶樽刷是否有不易清洗到死角的情形，隨時調整奶樽刷的種類。

媽媽必知 清洗奶樽奶嘴的正確四步驟（點圖放大瀏覽）：

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清洗奶樽可參照以下4步驟：

步驟1. 先沖掉瓶內殘奶：打開奶樽用清水沖掉殘留的奶。

步驟2. 使用稀釋的清潔劑：清潔劑可預先稀釋，但稀釋好的清潔劑不能儲存太久，否則液體容易產生惡臭。

步驟3. 以奶樽刷清洗底部：奶樽刷要在死角部分稍微滾動，才能確保底部可確實沖洗乾淨；並以奶嘴刷（或根據奶樽口徑進行刷具調整）清洗奶樽蓋、奶樽環和奶樽頸部。

步驟4. 用剩餘泡沫洗滌奶嘴心：奶嘴心、奶嘴頭部分，可利用剩餘泡沫來清洗。必須注意，使用奶嘴刷用力不當時，可能會不小心刷壞矽膠奶嘴心，因此可拆下來用手輔助搓洗。

陳雅婷護理長提醒，要以流動的水清洗奶樽、奶嘴，洗滌後再用手摸過確定沒有滑膩感，才算是清潔完成喔！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：護理長影音教撇步！寶寶不生病的奶瓶奶嘴清洗法】