【學童小食】人氣零食含糖鈉量超標　營養師指有機會致過度活躍症

開學近半個月，大部分小學也開始恢復全日制上課時間，家長除了會為小朋友安排在校午餐之外，連小息時吃的小食也會準備好。而早前一項調查發現，父母選購小食時會以小朋友喜好為主，因而忽略了食品營養成份，可能會影響身體健康。今次我們挑選時下10款較受學生歡迎的零食，並邀請香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）就10款零食中的糖及鈉含量，為家長提供營養參考建議。 攝影：許珞珩

10款時下受小學生歡迎零食，以100克份量計算其含糖／含鈉量：

1. 蘋果片（糖含量80克／鈉含量0毫克）

Annie表示家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。在十款零食當中，Annie建議讓小朋友吃的可選擇無添加糖的蘋果片。

她說：「因為每一包蘋果片重量很少，雖然蘋果片每100克有80克糖分，但其實一包只得10克重，所以要食10包才會攝取80克的糖分，一包只有8克糖，等於一個半茶匙糖，不算很多，而且包裝上標明沒有額外添加糖，所以糖分主要來自富士蘋果本身的糖分，比起其他額外添加糖的食物也比較健康。而且乾蘋果片亦含有少量纖維，一包有10克，是較其他零食少有的。」



2.提子乾 （糖含量65.2克／鈉含量26毫克）

提子乾亦是Annie建議家長可以選擇給小朋友吃的小食，她說：「雖然提子乾每100克有65.2克的糖，但因為一盒糖的份量只有14克，所以每吃一盒的總糖分也不會很多，而且沒有添加糖份，其糖份是來自提子本身的糖分，當中亦帶有纖維，有纖維的好處是可以增加飽肚感，如果你只吃即點心麵或魚肉腸，因為完全沒有纖維，食完也不會覺得飽肚，所以選購零食要留意糖分是否添加糖。」

3.Oreo（糖含量38.2克／鈉含量520毫克）

4.樂天熊仔餅（糖含量38.2克／鈉含量235毫克）

由於朱古力內的可可含有咖啡因，Annie不建議讓小朋友吃。「吃了朱古力後有機會影響睡眠質素和情緒，所以小朋友零食最好避免是含有朱古力成份的零食，包括朱古力餅或者是朱古力夾心餅，甚至是朱古力味雪糕亦盡量避免。」Oreo的總糖分是10款零食中排第三位，但由於裏面的全是添加糖，不像蘋果乾和提子乾是自己的天然成分所以Annie並不推介。



5.旺旺芝士餅（糖含量14.4克／鈉含量1128毫克）

6.動物餅 (紫菜)（糖含量13.7克／鈉含量338毫克）

雖然芝士餅語及動物餅的糖分較低，但鈉含量就很高，味道較鹹，所以Annie亦不建議學生進食。「不要以為吃得太鹹可飲水中和，對小朋友來說，他們的腎臟很少，飲太多水會加重腎臟的負擔，反而影響發育。」

7.甘栗（糖含量10克／鈉含量0毫克）

Annie特別建議小朋友吃甘栗作小食，她說：「無論是大人或小朋友吃也相對健康，因為一包栗子重量差不多有100克，這100克當中的糖分和鈉含量也很低，熱量主要來自是蛋白質，反而在云云零食當中，它是含有蛋白質成分，總脂方亦都較低，就算吃掉一整包也不超過兩克，亦不含飽和及反式脂肪，十款零食中最健康就是甘栗。」

8.四洲紫菜（糖含量3.4克／鈉含量1650毫克）

Annie：「四洲紫菜用100克來計，其鈉含量是超標，但因為四洲紫菜本身很輕，所以一星期吃一、兩包也不會超標，可以接受。」

9.童星點心麵（糖含量3.4克／鈉含量895毫克）

10.脆脆蝦餅（糖含量0克／鈉含量1439毫克）

Annie認為脆脆蝦片亦可接受。「雖然其鈉含量很高，但因為脆脆蝦片一包只得15克，即是要食到六包或者七包才等於吸收所有鈉含量， 而且沒有糖分 。」

家長可以根據以下圖表，清楚看到哪各種產品的糖與鈉的含量。

家長可以根據以下圖表，清楚看到哪一種產品是比較多糖或多鈉。