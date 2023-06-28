初生嬰兒總在微笑、模仿你？孩子6大行為　原來是跟父母表達愛意

寶寶還很小，不會說話表達，就算你很希望寶寶可以跟你說「我愛你」，他們可能想說也說不出來。不過爸媽別難過，肢體語言的表達能力也是很豐富的，如果發現寶寶對你做出以下行為，可能就代表他在跟你說愛你喔！

醫學審稿：賴建翰醫師 ／Hello醫師



雖然孩子仍未懂得說話，但若他們有以下這些表現，也可能是他們正努力地跟你表達愛意呢！（按圖了解）

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當寶寶深深地望着你的雙眼

寶寶很喜歡看別人的臉，特別是父母的。寶寶有一種生存本能，就是會深深地望着父母，以得到照護者的注意和關愛。雖然這是本能，但也是寶寶在對你表達愛意的方法，因為當他們會這樣看你，代表你在他心中，是一個很重要，並維護他們生命的人。

當寶寶能辨別且喜歡你的味道

寶寶才幾週大的時候，就可以辨識出他們的主要照護者是誰，也就是爸媽。他們一歲大的時候，也就懂得認出沾到母乳的東西。對他們來說，媽媽的味道就是最好聞的，所以不管這個世界上有多少香水，如果給寶寶選，他們一定選擇最熟悉的、爸媽身上的汗水和奶味的味道。

當寶寶對你露出微笑

有些認為寶寶微笑都是無意的反射動作，或只是想放屁，但其實有時候寶寶的微笑是在表達「我愛你」。寶寶最早會在 6~8 週大時開始露出社交性的微笑，爸媽可以多多留意，看到時你一定會很開心。

當寶寶嘗試對你說話

寶寶最早開始的說話對象，就是照顧他們的父母了。寶寶雖然還不會真的說話，但他們會發出一些好像很想要講話的聲音，代表他們想要跟你產生交流。這時父母可以多多回應他們，為寶寶奠定日後語言發展的基石。

當寶寶模仿你的行為

無論你在做甚麼，只要你表現出非常專注的樣子，寶寶就會試着模仿你。這種行為最早可能會在寶寶幾個月大時就出現，但通常會在寶寶 9~12 個月大時發生。而這種行為，即代表寶寶想跟你當隊友，而且有在認真看待你所關心的事。

當寶寶會想躲在你身後

陌生人讓寶寶感到焦慮是正常的，如果寶寶會在這時躲起來，並用你的身體當庇護，就代表他很愛你，並且認為你有能力保護他們的安全。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：寶寶說話微笑模仿你？認識他們表達愛意的行為】