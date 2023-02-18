分娩｜寶寶出世後有甚麼反應？感動到哭外　有些媽媽還有趣怪念頭

媽媽跟孩子的羈絆很深，也有人認為媽媽在看到孩子的第一眼就充滿愛意。但......真實的狀況可能和大家想像的有些許的落差喔！



歷經長時間的待產、陣痛，終於看到小孩出生的剎那，媽媽們的第一個念頭是甚麼呢？看多了荷里活浮誇的表演方式，大家都可能以為媽媽看到孩子的一瞬間就是滿滿的愛。但真實狀況可能和你們想像的並不同喔！

特別是初為人母的媽媽，第一次跟孩子「會面」時，腦裏或有很多感動之外的趣怪想法呢！（按圖了解）

+ 11

媽媽生完小孩的第一個念頭

．鬆了一口氣、想睡覺

長時間的待產、陣痛，還要配合宮縮出力把小孩擠出來，生小孩真的太累了！因此有許多媽媽根本無暇顧及小孩，生出來後的第一個念頭就是：「呼！終於生出來了！」，或是只想好好休息。

．恍然大悟

畢竟產檢時的超音波照片還是很模糊、不清楚，因此見到本人時還是有種「見陌生人」的訝異：「原來你長這樣喔！」

．哎唷怎麼長這樣？

自己辛苦了那麼久，但小孩居然長着「老公的臉」！甚至是覺得小孩剛出生時的外貌不如預期：「哎唷好像小猴子！」、「怎麼皺皺的？」，媽編的老公甚至脫口而出：「他的頭型怎麼那麼長？好像外星人！」（那是因為頭蓋骨尚未完全密合，經過產道擠壓會有些微變形。）

．好可愛喔～不愧是我的寶寶

除了上述提到的「驚訝」心情以外，也有媽媽在第一眼就覺得自己寶寶很可愛的。抱過來後只覺得香香的、軟軟的，眼睛閃亮亮的。「自家的永遠是最好的、最漂亮的」就是這樣！

．佩服自己

也有的媽媽生完小孩後，除了鬆一口氣就是佩服自己，覺得自己的身體很神奇：「我居然能生出一個小孩、一個新的生命！」，也很佩服自己的毅力，居然能撐過10個月懷胎的種種不適、長時間的待產。

．感動

生完小孩後，感動的媽媽也很多。長時間的期待、或是苦盡甘來、對新生命的重視，有很多媽媽在孕期時就花很多時間跟寶寶培養感情，終於在第一次見到寶寶後就感動的落淚：「你好啊！我一生的摯愛。」

．害怕

除了愛，有些媽媽其實看到寶寶的第一眼是害怕：害怕自己不會抱新生兒、害怕自己沒辦法照顧好他。但事實證明，我們都有能力好好照顧寶貝的。

．擔心小孩健康

孩子的健康肯定是媽媽最關心的問題，尤其是可能在產檢時就被提醒有風險的媽媽，更容易在孩子一出生的時候就先緊張地聽小孩有沒有哭，或是問小孩是不是四肢、手指都齊全、健康。

【延伸閱讀，分娩實在不輕鬆，有些人的過程更是危急緊張】

生育｜連醫生也感嘆上天在保佑！孕婦子宮噴黑血 嬰孩卻平安出世

+ 9

分娩｜真正天選之人！嬰兒臍帶纏頸5圈仍順利出世 震撼畫面曝光

+ 9

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「怎麼長得像小猴子？」、「終於生出來了！」媽媽生完小孩後，第一個念頭是什麼？】