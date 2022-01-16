婆媳｜奶奶不滿孫兒名字　日哦夜哦仍未夠　煩到新抱入產房仍抱怨

名字，是父母給寶寶的第一份禮物，有些人會去請老師幫忙算生辰八字，有些則是父母自己翻字典找靈感。



幫孩子取一個好聽的名字，並且含有吉祥的意義，希望孩子這一輩子都可以過得平安健康，這是取名字時，父母給孩子的祝福。而有些長輩很喜歡在這時候給小倆口出主意，讓不想被干預太多的夫妻非常頭疼。

當你以為這可能是只有華人社會才會出現的問題時，沒想到在國外卻也發生一樣的事情，一位奶奶對媽媽幫孩子取名字，卻沒過問她的意見非常不滿，但她卻選擇在媽媽「生產時」討論起此事，讓正在努力出力的媽媽忍不住制止她！

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奶奶陪產還大吵大鬧，打擾到所有人！

根據《太陽報》報道，這名媽媽在TikTok平台透露，自己在懷第一胎時，她和老公很快就替女兒想到了名字，他們還製作了一本特製寫有寶寶名字的成長書和毯子，當成與她的見面禮，為此，準爸媽都感到非常興奮，「我們喜歡這個名字」。

不過對於這個名字，奶奶頗有微詞，她在媽媽整個孕期期間，不斷地發表自己的意見，比如應該如何改名，但夫妻都選擇忽略，他們認為：這是我們的寶寶。

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然而當她生產的時候，悲劇上演了，陪產的奶奶仍在她耳邊一直不斷嘮叨改名的事情，見沒人理她，便開始轉頭向護理人員抱怨夫妻倆從來不聽她的意見，對她很不尊重。

但產房哪裏是讓你抱怨的地方，這名媽媽回憶道，生產當下她沒有進行麻醉，所以整個人痛苦不堪，耳邊又一直傳來奶奶坐在那邊咆哮着說我們不尊重她，因為我們自己替小孩取名。

一邊說還一邊拿起手機，給她和所有人查看她希望給孩子取的所有名字，還說她是寶寶的奶奶，所以有權決定要取甚麼名字。

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忍無可忍決定出聲制止，過來人：慎選陪產的人

也因為嚴重干擾到媽媽生產的情緒，以及字場醫護人員的作業，這名媽媽表示，她再也忍受不了，轉向她的奶奶，並嚴厲喝斥：「請妳安靜，如果妳不想閉嘴，就請妳離開房間，因為我現在十分疼痛，妳的干擾讓我很生氣」，結果奶奶更奇耙，轉向老公哭訴媳婦為何能如此刻薄和無理，讓她十分無言。

這則影片目前在TikTok上已經吸引超過77.9萬人觀看，許多也有生產經驗的媽媽都留言發表評論，其中獲得作多人認同的就是「陪產一定要慎選！」更有人直言「我一定會讓護理師送她出去」，還有人曾經犯下一樣的錯誤，於是第二胎就請奶奶在外面等待就好。

如果奶奶真的有話想表達，也得看場合，產房非常嚴肅，此時若在裏面聊起自己的家務事，真的不合時宜。再說，若夫妻已經決定孩子的姓名，奶奶真的也不好再插手，畢竟這是夫妻已經共同決定的事情，婆婆也得尊重才是。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婆婆陪產在旁咆哮「孩子取名，沒尊重她意見」新手媽怒轟：請你安靜，如果不想，請離開！】