老婆就生　老公陪產時卻在打機？　荒唐畫面背後原來是另一種甜蜜

與另一半共同見證小生命的誕生，相信是絕大部分夫妻一生中最重要的畫面之一，但如果老公在陪產時卻不忘打遊戲機，你會接受嗎？美國一名孕婦日前在網上分享準備生產的點滴，在她臨盆在即的時候，未婚夫竟然把整台Xbox搬到病房，等候期間更投入其地打起遊戲來，讓這名產婦無奈地表示「你會錯過兒子出生的。」，但原來這是兩夫妻甜蜜放閃的搞笑影片，事前女事主已經允許老公這樣做，以答謝對方一直陪伴著自己。



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：產婦臨盆在即 陪產老公攜遊戲機入病房：打多一場就好！】

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