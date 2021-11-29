婆媳｜奶奶為安撫孫兒使出往昔「秘技」　新抱嬲到無限期隔離嫲孫

若你發現奶奶安撫寶寶的方式，竟然是將自己的胸部塞到孩子嘴裏，身為媽媽，你可以接受嗎？

有看過婆媳因為生活習慣不同爭吵，也有聽聞過因教養孩子的觀念不同而冷戰，但下面要講的婆媳問題，還真是有點大開眼界⋯⋯



根據外媒《edinburghlive》的報道，英國一位新手媽媽在國外網路論壇Reddit發文表示，自己和老公都必須工作，無法照顧才2個月大的兒子，奶奶非常好心的自願在夫妻倆上班時幫忙照顧小孩，原PO也心存感謝，誰知道這竟是一場噩夢的開始。

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奶奶傳訊表示孩子哭鬧不休，媽媽打開監視器一看差點暈倒

因為兒子主要是喝母乳，媽媽為了讓寶寶隨時有母奶喝，會在上班前先備好母奶放在奶瓶裏讓奶奶餵，若是她親自照顧小孩時就會直接親餵。為了能隨時觀看到寶寶的一舉一動，原PO也有安裝居家監視器，並連結到手機，以便上班時，能觀看到寶寶的一舉一動。

某天原PO在上班時，奶奶一直傳訊息給她說小孩哭鬧不停，於是她打開監視器畫面看看到底怎麼回事，結果她發現了讓她傻眼至極的一幕，畫面中寶寶並沒有在嬰兒床裏睡覺，反而是奶奶抱着他，下一秒奶奶竟拉下衣服「親餵」寶寶，儘管她明明沒有母奶，還讓孫子緊緊吸着胸部。

原PO看見這超級崩潰，狂call奶奶竟然被拒接，只能眼睜睜的看着奶奶強迫小孩吸奶，直到原PO老公打電話才連繫到人。事後奶奶辯解表示，以前哄小孩時都是用親餵母乳的方式，她只是想安撫孫子。甚至還怒批媳婦使用監視器侵犯她隱私。也因為看到這樣的畫面，原PO認為奶奶的行為太詭異了，決定無限期禁止她探望孫子。

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寶寶哭鬧到底怎麼解？9招讓寶寶不愛哭！！

究竟哭多久是合理的範圍？在醫學上並無正確的統計數字，反而與爸媽可以忍受的範圍有關，值得注意的是，若寶寶罹患先天性心臟病，就不適合讓他哭太久。若生理需求未被滿足，例如尿片沒換造成紅屁屁，也是不對的，這些生理或病理問題還是必須立刻解決。

哭鬧是不會表達意見的寶寶，最直接表達訊息的方法，當中確實有很多學問，爸媽必須要用心去體會其中含意，最重要的是找出是否為病理性的哭鬧，若有生病跡象，還是得請兒科醫生加以診斷確認才是。在當下，也有以下9個方法，可以用來稍微安撫寶寶：

1.輕搖寶寶身體，把他放在搖床或抱着前後輕搖。



2.輕拍寶寶背部或胸部，或溫柔撫摸他的頭。



3.用包巾或手肘抱着，使寶寶身體靠緊媽媽為佳。



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4.哼哼兒歌給寶寶聽，或對寶寶講些輕柔安撫的話語。



5.播放輕柔音樂。



6.抱着或用娃娃車推寶寶散步，緩慢且有韻律，不可急促。



7.試試溫水浴，用水溫大約32度到38度，跟體溫差不多的溫度泡澡



8.嘗試使用安撫奶嘴，讓寶寶藉由吸吮得到滿足。



9.寶寶腹部有脹氣時，試試幫寶寶排氣，例如：拍拍寶寶背部，輕輕按摩腹部以幫助腸胃蠕動



若不是生病的問題，在照顧的手法上以及互動方面，父母則須下功夫了解孩子的個性、生活習慣，以較關愛的互動方式來安撫孩子，這對孩子未來發展才有較正面意義！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婆婆「掀衣餵孫喝奶」，人妻崩潰禁止探望！反遭婆婆嗆：侵犯隱私⋯⋯】