新抱常返娘家　奶奶問會否太頻密　原來非不滿而是另一種關心…

「大嫂對姑仔回娘家會有壓力嗎？」大家可以看一下「奶奶立場」、「大嫂立場」、「姑仔立場」，回個娘家學問真大！



奶奶問：常回娘家會不會不好意思？

這個問題很值得好好討論一下！一位媽媽在Dcard發問：「大家回娘家的頻率？」她發文提到，某天跟奶奶在廚房煮午餐時，奶奶突然問了她一句：「常常回娘家會不會不好意思？」她當下整個愣住，後來仔細詢問奶奶後，才知道奶奶擔心她常回娘家，「怕家人會有意見。」

原PO表示，跟先生交往6年結婚，婚後與奶奶同住，育有一名5個月大女兒，現在是全職媽媽。她強調：「奶奶很好但年紀較大，曾經幫忙顧寶寶時閃到腰。」

娘家與婆家都在同縣市，開車30分鐘就到了，最近因疫情趨緩，開始會帶寶寶回娘家，頻率大概1周1～2次。「因為是我爸媽第一個小孫女，所以他們特別疼愛，常常想看看寶寶跟寶寶講話。」甚至常說要開車來看寶寶。

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奶奶糾結於娘家大嫂的心情

原PO說，由於哥哥大嫂與爸媽同住，奶奶的出發點是擔心她常回娘家會影響大嫂心情，奶奶認為：「就輩分跟權力而言大嫂是長輩，且娘家現在歸大嫂管！」不過，她也聽不出來奶奶是否有暗示她別太常回去，但奶奶曾表示，只要娘家不在意，她都ok。

儘管原PO認為，爸媽與長輩從未在她面前糾結過禮數輩分的事，「所以我從來沒有思考過這個問題。」而且她確實也擔心回家是否會造成大嫂壓力，她又煩惱：「若開口問大嫂也怪怪的？」

大嫂目前沒有表示不開心，但她很想問網友：「大嫂對姑仔回娘家會有壓力嗎？」

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網友：這是傳統長輩的觀點

網友多認為：「奶奶真好，還以為是要限制你回去」、「我覺得奶奶並無惡意，就傳統老人家的觀點是這樣沒錯，她可能怕你會被大嫂刁難吧」、「奶奶感覺是好心，可能就注意自己跟大嫂的關係吧」等。大家也分析，這件事就端看原PO跟大嫂的感情好不好？回娘家吃飯誰負責煮？誰負責洗碗？「如果比較複雜…就有很多種問題衍生了。」

不過也有網友中肯提議，問哥哥比較快！

一位身兼姑仔和大嫂的網友表示，奶奶已連續說了兩次：「回去吃你媽的不會不好意思喔！不會被說我們家養不起你嗎？」不過她大嫂倒是常常問她要不要回家住。

姑嫂相處是種學問，尊重娘家現在的生活習慣

一位身為大嫂的網友回文，「我自己是大嫂，但是我覺得姑仔回來讓我壓力很大！」姑仔會一直說家裏哪裏很髒亂，叫她要保持整潔，「講得好像平常我都沒在做家事一樣！」有天跟奶奶起爭執，姑仔還說她對奶奶沒禮貌，她懟回去：「那你有稱呼我叫大嫂嗎？」

網友建議，如果擔心的話，可以買些大嫂平時喜歡的禮物和甜食回去，「我自己是姑仔，買東西都會問大嫂要不要買，買了也不會跟她收錢」，但她強調，還是要視平常關係而定。

還有網友提出，可以注意一下爸媽家的生活習慣有沒有改變，「回娘家就跟隨着他們現在的生活習慣。」以前舅舅結婚前，碗盤放碗槽都不用洗，可是舅舅結婚後，大家不洗會變成舅媽要洗！因此要尊重爸媽家現在的習慣，「當有親戚朋友去你家時，也會希望他們尊重有了你之後的家吧！」這樣一來，也不會影響你和大嫂的感情，回去大家都會很歡迎。

「原生家庭」因有新成員後，各方面都會有所改變，多一分尊重，就會多一分和氣，有時候奶奶說的話儘管傳統，也不無道理啦！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媳婦1週回娘家2次，婆婆問「常回會不會不好意思？」點出1關鍵，網友認「好婆婆」】