老婆為不孕擔憂　怎知是丈夫精子出事　結婚4年她終「得償所願」

生孩子是夫妻共同的事情，無論是備孕、孕期、產後都絕對不會是只有一方的責任！



一對夫妻要生孩子，會遇到的問題千百種，若是不能好好溝通，感情會再一次次的爭吵中，被消磨殆盡。一名女子在Facebook《靠北老公2.0》上發文，分享自己與老公結束了4年的婚姻，而這樣的分離，卻彷彿讓她重獲新生，人生豁然開朗。

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明明是兩個人的孩子，卻只有女方一人再堅持努力

原PO表示，自己在24歲時與老公結婚，為了生下孩子努力了整整一年，卻遲遲沒有下文，為此她也跑去看了不孕專科，做了抽血、陰道超音波等一系列檢查，結果相當正常。

後來在醫生的專業建議下，她準備照輸卵管攝影，但在進行以前，醫生也希望，她的先生先做精液檢查，因為女生檢查較為辛苦，男生相對容易。而不孕有時候可能並不是女方的問題，男生也有機率造成不孕。

不過，他丈夫拒絕這項提議，原PO只好去做輸卵管檢查，期間痛到在攝影室哭出來，還跑到廁所嘔吐，所幸最後檢查結果出爐，輸卵管暢通。

最後花了許多溝通，再連續放鳥五次後，先生才答應檢查精液，最後結果出爐，果然不出所料，原來是因為男方的精液品質差，精蟲活動力低下、畸形率高，能有效受孕的精蟲不夠多，才導致一直懷孕未果。

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4年的婚姻，離婚竟是種解脫

由於檢查結果，原PO認為夫妻倆一起努力，有寶寶不是完全沒有機會，因此買了許多營養品，先生卻愛吃不吃，反而是她一人獨自努力4年，想要完成先生要小孩的願望。

百般無奈之下，他們打算做試管療程，當時醫生要求先生，再檢查一次精液，先生卻在診間嗆聲「那是她的問題才生不出來，為甚麼要一直叫我來檢查精液」，這個對話讓原PO終於心灰意冷，決定親手結束這段婚姻。

而目前已經離婚的她，因這段婚姻不好的感受，開始勸說旁人，如果結婚會遇到不好的奶奶和老公，人生整段「烏有去」。更直言：我老公婚後唯一讓我稱讚的就是，他願意協議離婚讓我自由，不然拖着更來氣！

婚姻內，不管是任何事情，溝通、體諒絕對是最重要的，本來就沒有誰是必須付出的人，若是一昧的自私，再深的感情，都有結束的一天。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：精子「畸形率高」仍逼妻生小孩！老公羞辱：生不出來是她的問題。妻：結婚四年給我最好的禮物是離婚協議書。】