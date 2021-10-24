長輩斥已當爸爸還常打機　人夫難忍　一句「神反擊」令對方冇聲出

有一種長輩叫多管閒事，有一種長輩叫食古不化，通常這種長輩最喜歡把舊觀念套用在年輕人身上，認為一旦有了孩子就得犧牲自己的青春跟愛好，舉凡有額外興趣稍不把一點心力全放在孩子身上都是萬惡不赦，遇到這種長輩你會怎麼做呢?
嬸：你現在還有在玩遊戲嗎？
我：有啊
嬸：你還有時間玩哦？都已經當爸爸了捏
我：我每天家事做完後我老婆給我一個小時打遊戲放鬆釋放壓力
嬸：你這樣子不行啦~當爸爸以後要放下手機才對啊
我：我覺得該放下手機的是妳未出嫁的女兒不是我欸，都30好幾了還整天在家打混摸魚，要我就直接過去把她手機給摔了~
嬸：.....................
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【網友回文】
． 「跟那些妖怪親戚什麼屁代誌」
．「自己都管不好了還管到別人家，這種三姑六婆最顧人怨，只能說嗆的好 」
．「神回覆」
．「管真寬」
．「傷害不大，侮辱性極強」
．「這力度一次到位，完美」
．「現在很多這種人，自己家的不管，管到別人家」
．「我好像也曾經在處理老爸後事時，直接對鄰居長輩開砲，一個人要面對一大串事情都已經夠煩的了，還給我說三道四的，當場理智線斷掉，就直接開砲了，後來我好像也沒道歉」
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親戚恃熟賣熟無視主人家感受？ 隨便開櫃桶都算最憎係呢個行為…在街見到小孩吵罵就起無名火？ 6個情景為人父母後心態就會變怎樣稱呼老公很重要！4歲女兒在商場走失 廣播爸爸名字惹笑全場女兒愛在房進食 爸爸看不過眼 用「它」扮老鼠屎嚇到兩女即執房爸爸指家中外傭都迷Mirror識唱「焫着」 網民：已衝出印尼菲律賓爸爸下班時忽然收到兒子來電 「遊花園」後他終於說出心底的話…
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