長輩斥已當爸爸還常打機　人夫難忍　一句「神反擊」令對方冇聲出

有一種長輩叫多管閒事，有一種長輩叫食古不化，通常這種長輩最喜歡把舊觀念套用在年輕人身上，認為一旦有了孩子就得犧牲自己的青春跟愛好，舉凡有額外興趣稍不把一點心力全放在孩子身上都是萬惡不赦，遇到這種長輩你會怎麼做呢?



嬸：你現在還有在玩遊戲嗎？

我：有啊

嬸：你還有時間玩哦？都已經當爸爸了捏

我：我每天家事做完後我老婆給我一個小時打遊戲放鬆釋放壓力

嬸：你這樣子不行啦~當爸爸以後要放下手機才對啊

我：我覺得該放下手機的是妳未出嫁的女兒不是我欸，都30好幾了還整天在家打混摸魚，要我就直接過去把她手機給摔了~

嬸：.....................



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【網友回文】

． 「跟那些妖怪親戚什麼屁代誌」

．「自己都管不好了還管到別人家，這種三姑六婆最顧人怨，只能說嗆的好 」

．「神回覆」

．「管真寬」

．「傷害不大，侮辱性極強」

．「這力度一次到位，完美」

．「現在很多這種人，自己家的不管，管到別人家」

．「我好像也曾經在處理老爸後事時，直接對鄰居長輩開砲，一個人要面對一大串事情都已經夠煩的了，還給我說三道四的，當場理智線斷掉，就直接開砲了，後來我好像也沒道歉」



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