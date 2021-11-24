老婆以「沒錢」為由拒生B　丈夫嘆無奈　怎知網民一面倒支持女方

結婚後到底要不要生小孩，一直是許多家庭的煩惱，日前便有一名男網友分享，自己與妻子目前結婚一年多，夫妻倆年薪約140萬元台幣，打算在林口買間房之後生一個小孩，但是對方卻不斷以經濟狀況拒絕，讓他無奈的發文表示「難道錢少就只能結婚，不能生子嗎？」



原PO在Dcard上以「老婆覺得薪水少就不能生子」為題發文，說明自己目前年收入85萬元台幣，老婆則是55萬元台幣，結婚後便打算在林口買間房，也在考慮要不要生小孩，沒想到妻子卻以「（錢）太少別生了」超反對生小孩。對此，原PO則認為目前的經濟狀況生小孩很ok，而且家裏長輩會幫忙照顧，等到小孩上小學就會輕鬆許多。

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「我從小也沒補習甚麼的，所以花費也不高，算算生一個也還好，而且小孩不要補甚麼才藝，穩穩養大，公立讀到大都還可以養得起吧？」原PO認為生小孩的花費並不高，但妻子卻覺得這樣太冒險，指剛生完需要在家帶小孩的狀況，以男方一個人的收入根本不夠維持家庭開銷。

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此文一出，便有網友在底下留言自身看法表示，「你從小到大沒補習，不代表你的小孩一定不會有補習的需求，太太的說法也很坦白，她如果不立刻回去（職場），你們瞬間每個月就少將近5萬台幣，你也沒有針對這部分提出有效規劃方式」。然而，原PO也回應表示，他認為學音樂、美術對小孩並沒有幫助，更表示「如果連台北公立都考不上，不如去學技術還比較實在，我還不如在他穩定後，出點錢給他創業或買房頭款，還比花錢去學鋼琴、畫畫好，當然補英文，我支持」。

原PO這樣子的回應，便讓不少網友們傻眼，「覺得太太不生的理由不只是錢，感覺你的養育方式會比較偏向，你覺得沒幫助、你沒有所以小孩也不需要，而不是小孩可能會想學，或讓小孩子多探索不同領域，如果我是你太太我也不想生，感覺未來對教養會有很多衝突」、「我好像可以理解為甚麼你太太不想生了」、「覺得問題不是在錢夠不夠，而是你的個性不適合養小孩」。

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