家居裝修│父母110萬打造馬鞍山千呎新居　高採光特設兒童遊戲室

家裡的裝修設計與孩子的生活需要息息相關，一對父母以百萬打造千呎新居，除了使用高採光度設計，更特意為孩子打造獨立閱讀遊戲室及可愛的榻榻米地台床，讓親子間有充分的互動空間。

（相片由受訪者提供）



+ 3

🔼🔼🔼🔼為了小朋友的玩樂空間，屋企可以點變身？即睇：家居佈置｜媽媽為孖仔打造私家遊戲及閱讀室 整齊收納玩具圖書🔼🔼🔼🔼

在家營造戶外感

一對夫妻與兩名年幼子女遷入馬鞍山迎海．星灣御1390平方呎單位，並花約110萬進行設計裝修。ED Design創辦人劉德泰分享，單位原先在睡房內設浴室，削減了可使用的面積。而屋主希望可善用家中的高採光度，營造具戶外感的空間，同時增加兒童房的活動空間。

他把客廳旁的小客房改成為孩子而設的獨立閱讀遊戲室，寬敞的空間讓孩子與父母互動玩樂。遊戲室採用半玻璃門設計，即使父母沒有與孩子一同玩樂，仍可透過玻璃，在不打擾孩子的情況下觀察他們的活動。

可愛日式睡房

在兒童房方面，劉德泰打造了可愛的日式榻榻米地台床，除了地台可提供足夠的收納空間，兩張床之間亦預留了空間，有需要時父母也可陪伴孩子睡覺。

此外，床身飾面採用不同層次的藍色，床頭連牆的收納櫃則有白雲裝飾，與窗外的天空及大海互相呼應。置物架與床頭架頂部則採用三角屋頂形狀，給予孩子安全感。

🔼🔼🔼🔼屋企裝修後擔心甲醛影響健康，父母可以點做？👉🏻👉🏻👉🏻家居裝修｜菠蘿可以吸甲醛？專家教家長3招檢測含量 裝修要留意⋯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼