親子活動玩裝修　4歲囡囡愛油漆拎電鑽　爸爸：玩具都可以自己砌

電鑽、熱溶槍均是孩子不能觸碰的「危險品」？裝修學院校長鄧世民（Simon）卻認為，「安唔安全視乎有冇人睇住！」他分享，與四歲半女兒的日常親子活動，便是裝修DIY。「基本上佢隻手揸得住嘅工具都會用，自己咩都砌到出嚟，唔使受制於玩具。」

攝影：黃舒慧（部分相片由受訪者提供）



辦公室成主題樂園

鄧世民於四年前成立裝修學院，主力提供各類裝修及維修DIY課程，向行內人士集合裝修知識，並將之普及化。這份工作專業正不知不覺地帶入家庭，薰陶著年幼的女兒。「兩、三歲已經不斷搞大人嘅嘢，見我用螺絲批、熱溶膠槍，又想試。」

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他與女兒在家的親子活動，便是利用小型的裝修工具，如電螺絲批、熱溶膠槍、筆型電鑽，以及在工作期間所獲得的廢料，例如木地板塊、霓虹冷光線，去做不同勞作。「有舊傢俬唔要，就畀佢鑽下窿，破壞下。試過用木地板鑽窿，整咗木風鈴；雪條棍一般可塑性不高，但佢用熱溶膠槍，可以砌到個大皇冠。」

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鄧世民的辦公室設有室外平台，是日常的DIY教學場地，惟當女兒拾起漆鏟、批灰匙，這裡便成為她專屬的主題樂園。「佢嚟到公司當呢度主題公園咁玩，最鍾意批灰、油漆。危險度有限，教咗佢就安全，畀佢自己試。」

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引發求知慾 敢於分享

久經「裝修」訓練，鄧世民形容，女兒對事物有更深認識，同時引發她的好奇心與求知慾。「知道身邊嘅嘢係點樣做出嚟、個結構係點，有興趣再追問落去，『呢種係咩物料？』、『點樣裝嵌？』，係一種empowerment，更有能力去珍惜、發揮創意。」

只要有工具、物料在手，孩子便有能力打造屬於自己的玩具。「由打磨、安裝、設計，自己咩都砌到出嚟。」這份創造力，正好應用於學校的勞作家課。「佢啲主意會特別多，喺成長過程裡面，可以去分享其他小朋友，甚至老師都唔識做嘅嘢，貢獻到佢嘅知識，係好有成功感。」

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以孩子興趣主導

鄧世民認為，若家長希望讓孩子嘗試裝修DIY，首要條件是本身也有一定認識。「唔係擺低畀佢就會玩，佢會玩係因為見到你做。如果當係玩具，或者想訓練啲咩，係唔work嘅。」

其次家長要清楚自己的目的，觀察孩子，以孩子的興趣作主導。「如果目的係想佢對身邊事物有興趣，就要『連戲』，唔好咩都叫佢唔好搞、怕危險。平時可以一齊裝拆門鎖、水龍頭，要畀佢去嘗試。」

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