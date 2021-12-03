家居裝修│62吋玻璃窗突然爆裂　點解會自爆？專家教你點處理

家居意外防不勝防！有網民有社交平台分享，家中一塊玻璃窗突然爆裂。他在接受訪問時表示，估計玻璃是自然爆裂，並需要塔棚修理。有裝修專家建議，遇到同類情況，宜立即通知大廈管理處，購買玻璃時，亦要注意這件事！

（相片獲受訪者授權轉載）



圍封樓下搭棚修建

網民Malcolm Wing Cheung Ching在社交平台分享，家裡一面50乘62吋的玻璃窗突然爆裂，發文向大家請教處理方法。他在接受訪問時表示，估計玻璃很大機會是自然爆裂，事件發生後已通知管理處圍封樓下，現正檢查大廈保險是否承包，以及等待換玻璃的報價，預計需要在大廈外牆搭棚修建。

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成份雜質與環境因素

裝修學院校長鄧世民解釋，玻璃自然爆裂，原因與成份雜質、環境因素，如溫度的急速變動有關。「玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，會令玻璃自爆，但機率極低；其次係搬運過程中，令玻璃表面刮花，呢啲細微瑕疵令玻璃不穩定，在太陽猛烈照射下，就有可能自爆。」

他又指，當玻璃爆裂後，要辨識爆裂原因，可檢查有否硬物撞擊的痕跡。「睇下有冇類似子彈窿，如果冇，就會係自爆。」

即時通知管理處

鄧世民提醒，當發生同類意外，宜第一時間通知管理處。「因為牽涉到外牆，管理處會有相應指引，有承辦商去處理相關問題，以符合大廈嘅規定去施工，不論係私樓、定公屋、居屋都係咁做。」

與此同時，屋主要先遠離窗戶，在安全情況下，看看能否以封箱膠紙和布覆蓋窗戶，避免讓碎片跌落。「如果係用強化玻璃，就算爆咗，都會係一粒粒，唔會咁容易整傷自己或途人。」

他建議，如要避免玻璃爆裂，除了用強化玻璃，可再貼上防爆膜。「防爆膜同遮光貼唔同，貼咗防爆膜，就算爆，碎片都唔會跌出嚟，傷害到其他人。」鄧世民又提醒，購買玻璃時亦要多加注意。「驗收過程要睇清楚有冇花痕、缺裂，否則唔好收貨。」

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