家居裝修｜菠蘿可以吸甲醛？專家教家長3招檢測含量　裝修要留意⋯

家居裝修後的殘餘甲醛是無色無味的有害物，有醫生指，孩子長期吸入甲醛更有機會致癌。不少家長會以各種方式去除甲醛，例如在家中放置切片菠蘿。究竟這些「土炮」方法是否有效？裝修後又如何可以住得更安心？



三大方法檢測甲醛

裝修學院校長Simon表示，一般有三種方法檢測室內的甲醛含量。首先是觀察，縱然甲醛無色無味，但當濃度高，例如超標數十倍時，會令人有刺眼、刺鼻的感覺。有相關經驗的人士，甫進入室內，便可憑感官分析是否存有甲醛問題。

按圖即睇檢測甲醛3大方法

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其次是利用甲醛試紙。甲醛試紙可在網上自行購買，相對方便，唯其只可檢測甲醛含量，不能檢測VOC（揮發性有機化合物）含量。部分裝修後殘餘的有害物質，例如天拿水，則屬VOC。

最後是利用檢測儀器。甲醛檢測儀器的價格由幾百至過萬不等，取決於其準確性。家長除了可聘請專業人士以儀器檢測，亦可自購儀器。若有感儀器太貴，亦可用試紙方法。

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按圖即睇家長裝修注意事項

菠蘿無助去甲醛

Simon強調，菠蘿、茶葉、植物等，均不是有效去除甲醛的方法。「將屋企變成一個植物園，都係唔夠快，有啲亦只係蓋過陣味，根本唔能夠分解甲醛。」他補充，部分物料，例如備長碳，的確有效吸收甲醛。

「但當吸滿甲醛，若空氣有水分，例如潮濕天，就吸水多過吸甲醛，反而釋放返甲醛出嚟。當吸到飽和，就要得閒拎去太陽曬下，放返啲甲醛出嚟，操作係好麻煩，唔係咁work，呢種方式唔太建議。」另一有效去除甲醛的方式是利用觸媒技術。「例如光觸媒，以光做能量令觸媒發揮作用，分解甲醛而唔消耗物料本身。」

何時是入伙時機？

至於完成裝修，多久後才適合入伙？Simon解釋，這要視乎去除甲醛的方法。如是找專業公司處理，完成程序後兩至三小時，甲醛含量已降至零，可即時入伙。

「因為甲醛釋放得慢，如果用通風方法，風一吹，含量已經歸零。如果量度後，含量係唔超標，幾時入伙都得；度到超標，盡量通幾日風，就會遞減得好快，之後就可以入伙。」

他補充，家長裝修時，要注意避免使用高VOC的裝修物料，例如油性、高污染度的油漆。如果家裡通風差，則宜考慮以光觸媒等方式去除甲醛。

兒科醫生：甲醛加劇敏感情況

兒科醫生陳欣永解釋，甲醛無色無味、具刺激性，會影響人體黏膜。如孩子逗留在甲醛含量高的環境，會影響眼睛、鼻子、咽喉和皮膚。

「刺激到眼睛就會痕、敏感、流眼水，亦會令呼吸道唔舒服。尤其氣管敏感、鼻敏感嘅小朋友，會加劇敏感情況。」他補充，如果孩子本身皮膚有問題，會容易令皮膚特別乾、出現過敏，提醒若長期吸入甲醛，更會引致癌症。

他指，切片菠蘿絕不是有效的除甲醛方法。「完全幫唔到手，係以訛傳訛。能夠盡做嘅係一定要開窗，等空氣對流，希望靠空氣對流稀釋屋內甲醛，唔好一裝修完就即刻搬入去。」他提醒，家長不妨找專業公司，以儀器檢測甲醛含量，再作恰當的甲醛去除程序，確保不會影響孩子。

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即睇裝修前格局：

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