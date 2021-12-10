將欖球融入常規體育課　校隊訓練摒棄精英制　校長：有助帶動學業

從小培養運動興趣與習慣，對孩子來說終身受用。有小學把欖球納入體育科常規課程，並設立校隊，積極參與各項賽事。校長表示，欖球對孩子來說具新鮮感，孩子可更投入學習，有助培養正確價值觀，發揮團隊合作精神。

（攝影：鄭子峰）



+ 2

球例簡單易理解

約六年前，慈航學校把欖球文化帶入學校，起初以課後小組學習班試行，後來正式納入常規體育科課程，三至六年級的學生均有機會此項運動。體育老師陳興華表示，欖球不是一項傳統運動，因此孩子們的起步點相同，上課時不會有太大的能力差異，相對公平，而且球例簡單，孩子們容易理解，令教學更到位，「課堂上多比賽，競技性強，學生易有滿足感。」

+ 2

校隊摒棄精英制

他分享，自學校推行欖球，便設立校隊，而校隊成員的篩選，絕非行使精英制。「未必係最top fit嘅運動員，你嚟參加，就會帶你出去比賽。」陳老師指，恆常的欖球訓練可讓孩子學習紀律、堅持與毅力。

「我哋小朋友係基層較多，屋企冇咩資源，多參與訓練，同學間可互相支持，感受不同年級同學之間嘅關愛。對學業亦有好處，同學由唔係好有心機讀書，變成從欖球得到滿足感，對學校歸屬感增加，更願意返學。」

🔼🔼🔼呢間小學嘅校長真係好有心思👉🏻👉🏻👉🏻屯門小學DIY聖誕樹被嘲最窮設計 校長：意念基於一個傷心故事👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

陳老師又建議家長，讓孩子多接觸不同類型的運動，有助孩子的身心發展。「小朋友就係要全面發展，各種運動都試，先搵到自己方向。只專做一種運動，訓練局部肌肉，反而限制了發展上限。」

+ 1

實踐品德教育

慈航學校校長楊冬梅憶述，於2013年空降學校擔任校長，便需要為學校擴班，同時思索改革，其中一個重點便是推動體育發展。「好想小朋友喺學習以外，能有一個專項，係自己嘅消遣、減壓方法，可以陪伴佢哋終生。」

「行萬里路都要有健康體魄，每個小朋友都鍾意玩，應該好好把握呢個黃金時間，培養運動習慣。」她認為，透過運動，更可實踐品德教育，讓孩子從中學懂互相尊重，提升自信心，學習聽從指令，同時發揮堅毅及團隊精神。把欖球融入體育課後，孩子的課堂吸收更見效果。「欖球對小朋友嘅新鮮感大，學習會加倍努力、投入、專注。」

擴闊孩子眼界

楊校長表示，於2018年的一項欖球比賽中，得悉由滙豐銀行、香港欖球總會及香港教育大學合辦的「滙豐欖球體驗」計劃，有感計劃切合學校的價值教育方向，便決定參加。計劃除了向學校提供欖球物資支援，亦會安排專人到校為學生及教師提供培訓。除了增強老師的欖球教學知識，亦令學生的表現提升。除此之外，學校會提供場地予機構，讓他們在校內舉行欖球賽事，學生同時可在校內觀看大賽，觀摩別人，屬雙贏方案。

欖球校隊屢獲佳績，楊校長強調，校方不時提醒校隊成員，訓練以外，亦要好好分配時間，管理學業。「如果同學運動項目、學業都有佳績，會幫佢製作個人海報，貼喺學校，等師弟妹有模仿榜樣，有啲同學甚至有fans！佢哋嘅努力有成果，就會有自信，繼續做得更好，同時帶動讀書，家長亦會支持，放心畀佢哋繼續參加。」

🔼🔼🔼🔼小朋友房間嘅凌亂程度真係好嚇人👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻英國寢具品牌舉辦房間鬥亂比賽 家長上傳圖片 第一名竟然係女仔👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼