屯門小學DIY聖誕樹被嘲最窮設計　校長：意念基於一個傷心故事

撰文：黃慧雯
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聖誕節將至，四周都開始精心佈置，迎接佳節。屯門一間小學近日在外牆掛上綠布和手作裝飾，被途人拍照並投稿到網上平台參與「香港最窮聖誕裝飾比賽」。記者與校長了解裝飾背後的意念，原來是來自一個傷心故事。

位於屯門碼頭的世界龍岡學校劉德容紀念小學近日被指設有「最窮聖誕裝飾」，校長陳進華向01親子記者表示，意念來自他一次觀課。「老師問小朋友有冇食過聖誕自助餐，冇人舉手：老師又問有冇睇過聖誕燈飾，都冇人舉手。」他猜測可能是疫情關係，家長都讓小朋友留家避疫，亦有可能是屯門距離市區較遠，較難去到，也不排除部分家庭未能負擔慶祝節日的費用。

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於是，陳校長和教師團隊就希望透過佈置校園，讓學生感受聖誕氣氛。不過，校園的樹木近日有蟲害，校長不希望把燈飾纏於樹上。他們動動腦筋，想起早年曾購入不同顏色的布匹佈置，尚餘下一些綠布，不如發揮創意，把「聖誕樹」掛在外牆上，讓社區的街坊和小朋友都能看到，感染歡樂氣氛。

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不過，負責教師們在準備途中又值學校考試，尚未完成燈飾部分便已吸引到途人眼球，拍照投稿。陳校長也笑言今早回校已收到家長和學生的熱烈反應，表示開心學校受到關注。而學生亦留意到學校的「巨型聖誕樹」，都感到十分興奮。

陳校長指，學校考試已結束，負責STEM的老師將會繼續「開工」，稍後會掛上閃燈。他亦在考慮讓小朋友動動手，製作小手工掛在樹上，增加參與感。「完成之後，我哋會有亮燈儀式！」他歡迎街坊途人為聖誕節拍照，而聖誕樹亮燈後也只會維持短時間著燈，減少對居民的影響。

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