肉類出現彩虹色反光有毒小朋友唔食得?食安中心解釋成因係...

顏色鮮艷這個現象出現在食物身上，相信家長們也會感到不安，畢竟愈色彩奪目感覺便愈「毒」，出現在肉類身上更會令人聯想起可怕的重金屬含量超標。近日，食安中心便分享了一個小小的冷知識，原來肉類上出現有如彩虹般的反光現象是正常的物理現象，並不代表肉質變差或存有安全問題。



生、熟肉類皆有機會反光呈「彩虹色」

食物安全中心在專頁上發帖指，因應不少市民對肉類出現「彩虹反光金屬色」抱有疑惑，而事實上只是一個正常的物理現象，並不代表肉質變差或存有安全問題。

「彩虹色」的真身與肉類的結構及成分有關，肉類含鐵質、脂肪及其他化合物。當光線照射肉類表面時，在肌肉的橫紋結構以及纖維特性所產生的衍射作用下，便會像彩虹般分裂成多種顏色（例如綠色、紅色、橙色）。另外，肉類化合物含多種色素，在經過加熱及加工處理後，亦可能會產生帶彩虹光或綠光的顏色。所以，無論是生或熟的肉類製品（例如燒牛肉片同火腿製品）都可能會在光線下呈現有光澤彩虹色。

食物安全中心指只要在可靠衞生的店鋪購買肉類，將肉類煮至熟透就可放心食用。

🔼🔼🔼🔼除了肉類的彩虹色反光外，雞蛋黃呈綠色又是否可食用?👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻烚蛋剝殼後蛋黃邊呈綠色係變壞咗？K Kwong：食唔食得要睇呢2樣嘢👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼