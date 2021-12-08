疫情下4成收入下跌人士曾借貸　3孩爸失業透支信用卡欠下10萬卡數

在疫情影響下，不少行業經營困難，甚至要裁員減薪，不少人面對前所未有的經濟困難。早前香港基督教服務處在9月至10月就「疫情下市民收入減少及借貸情況」作出問卷調查，收集到 598 份有效問卷。結果發現近半受訪市民的家庭收入曾在疫情期間下跌，其中育有3孩的爸爸在疫情下失業，轉行後收入大減，他藉透支信用卡應付日常開支，一度欠下約 10 萬元卡數。

（圖片由受訪者提供）



50 歲的 Ben 與太太育有三名分別就讀高中、初中及小學的子女，疫情前於一間跨國公司工作，負責在世界各地為著名品牌設立銷售專櫃。他在疫情爆發後不久失去工作，輾轉做過保安、屋苑維修員等，其後找到一份裝修公司的銷售工作。 為節省開支，Ben 改租一個每月租金 12,000 港元的單位，較原來的居所低 7,000 港元。

透支信用卡10萬應付日常開支

他轉職後的薪金在支付租金後已所餘無幾，難以負擔一家五口的開支。他曾嘗試申請綜援，但被指其居住的物業租金太高，不符合資格。如為了符合要求，他一家需要搬到環境更惡劣及狹窄的居所。Ben 實在不忍心家人承受這些痛苦。為了一家的生活，他藉透支信用卡應付日常開支，一度欠下約10 萬元卡數。 Ben 的收入加上原為家庭主婦的妻子外出做兼職的收入，亦只能勉強維持收支平衡，並逐步還債。

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是次問卷調查的598 位受訪市民來自不同行業，平均年齡為 38 歲，當中 279 人（46.7%）有大專或以上學歷。受訪者的家庭平均人數為四人，疫情前家庭平均收入為 38,200 港元。在疫情期間，近一半（46.7%）受訪市民的家庭收入下跌，平均減幅近四成 （38.3%），而他們的最低家庭收入狀況平均維持 8.5 個月。

逾四成收入下跌人士曾借貸

在收入下跌者中， 五成半人（55.0%）的家庭收入仍未能回復至疫情前水平。數據反映收入下跌情況普遍，市民的經濟狀況至今未恢復。在收入下跌者中

有逾四成人（41.0%）在疫情期間曾經借貸，並主要向親人（53.8%）及朋友 （38.5%）借款，平均借貸金額為 77,500 港元。當中，約六成人（59.7%）借貸 40,000 港元或以上，最高借貸金額為 400,000 港元。在收入下跌者中，更有近九成人（89.9%）出現不同的負面身心狀況。

在收入下跌者中，僅約兩成人（21.3%）曾考慮申請綜援，最終不足半成人 （3.9%）決定申請，遠低於選擇借貸的比例（41.0%）。數據顯示不少在疫情期 間家庭收入下跌的人士未能受助於現時的綜援制度。

香港基督教服務處提出多項建議，包括容許特定人士提取部份強積金作應急之用、有時限性放寬綜援申請門檻等，鼓勵市民審慎評估家庭經濟狀況及借貸能 力，保持與家人的良好溝通及理解，並適時尋求專業人士協助。

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