婆媳｜嬰孩為何要剃胎毛？產科醫生分享　稱有奶奶提出爆笑原因

過去許多與懷孕生產的「迷思」漸漸與時俱進，被科學、醫生打破流言，但面對老一輩改不貴來的觀念，相信許多人已經從原本的好氣變成好笑。



「賣勾來啊！」產科醫生應該是最常遇到一堆奇怪迷思問題的人，剛開始還會苦口婆心地與大家解說「事實並非如此」，但日子久了就發現，這些迷思無法被根除，三不五時就又會聽到有人說，哪個長輩說不行，這個長輩說不能。因此現在，凡是聽到又有媽媽來問，那些早就該封存的觀念時，醫生們早已「免疫」。

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媽媽求助剃胎毛，產科醫師：我也不懂！

台灣產科醫生蘇怡寧時常會在粉專收到讀者的私訊，內容千奇百怪，而他也樂於放到網路上，尋求廣大網友們的回答，近日他又分享一位媽媽私訊他關於「剃胎毛」的問題，下面網友的回覆真的令人捧腹大笑、嘖嘖稱奇。

「蘇醫生你好，想跟你分享關於新生兒剃胎毛的奇聞軼事，小兒已經2.5個月了，但是生母我不想幫孩子剃胎毛，結果奶奶現在有點情緒呢，在我們面前故意問長輩為甚麼要剃胎毛，還說甚麼因為孩子是從會陰部出來，那裏不乾淨（？！）我真的心中有把火在燒，如果我下一胎剖腹生，她又要用甚麼理由呢？」By.還是不幫孩子剃胎毛的媽媽

只見醫生回覆「拍拍。」隨即轉發詢問網友，為甚麼要剃胎毛，因為就連是醫生的自己也疑惑很久，想問大家怎麼看，他表示平時都是他解答大家，今日大家集思廣益一下，來向他說明為甚麼一定要剃胎毛。是因為這樣以後頭髮才長得好？還是這樣比較乾淨？還是以後會比較孝順？

網友集思廣益，答案令人捧腹大笑

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看完以上這些回覆，只能說廣大網友都太有才，無論是自己還是孩子的經歷，都讓人看到滿滿的血淚史，其實不管孩子剃不剃毛，還是以媽媽為主，那些剃了毛會比叫孝順的說法純屬迷信，大家也切勿過度相信，孩子健康長大才是最重要的！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：網友們神回「媳不想剃兒胎毛，婆：孩子從會陰部出來，那裡不乾淨！」笑翻產科醫師】