婆媳｜苦撐7年關係終爆煲　台媳勸老公別干涉　3個步驟跟奶奶反面

所謂「逆媳」並不是為反對而反對，而是當面對凡事故意挑毛病的老爺奶奶，我們不委屈求全，而這樣勇敢的媳婦，我們稱之為「黑金の媳」！



一想到老爺奶奶的問題，也許有人已經開始一個頭兩個大，相信與老爺奶奶的關係再好，總會有一兩處小摩擦。而面對家庭爭執，怎樣的處理方式，要看個人的選擇，有些人個性喜歡大事化小、小事化無，為了家庭的和諧，選擇不去正面衝突；但有些人認為必須據理力爭，把自己想說的表達清楚，無愧於自己。

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你想怎樣處理與老爺奶奶的關係都可以，這是個人的選擇，畢竟生活是自己在過，自己過得舒適即可。當然，隨着日子一天一天的過去，也許你的退讓，讓老爺奶奶軟土深掘，讓原本過得去的日子，突然就過不太去；又也許某天一覺醒來，突然感覺被人「開光」，認為自己有些話就是不吐不快，那麼接下來的「黑金寶典」歡迎服用。

黑金の媳Step1. 找盟友而非找戰友！

以詼諧幽默的口吻，常在Facebook專頁發表許多婚姻真諦的「德州媽媽沒有崩潰」，在「逆媳」的道路上一去不復返，當她下定決心將油門踩下去後，才發現日子可以過得如此灑脫。也因為這樣敢說敢做的個性，被許多粉絲譽為「不是黑媳，而是黑金媳」！

面對粉絲提問：也想率性當個黑金媳，但老公不支持怎麼辦？德州媽媽也給出自己的見解。她表示，真的沒有人一開始就想當黑金媳，自己也是撐了7年才全面黑化，而這7年的忍耐、犧牲與退讓，讓老公（老楊）看到了自己並非沒有努力過與老爺奶奶好好相處。但事實卻是：真的不合。

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老楊在過去7年來兩邊都勸，也為了她去跟媽媽吵很多次，但老楊夾在老婆與媽媽之間，德州媽媽也看到了老公的壓力和不快樂。最後她決定，自己的事情自己處理，於是和老楊說：「我的事你不用去講了，我自己講。你不要為了我去跟他們吵了。」

畢竟每天吵，破壞了他們母子的感情還破壞了老楊的心情，重點是對事情的本身，一點幫助都沒有！經歷了數次這種情境，確定與老爺奶奶的關係真的是沒救，老楊才說出「我媽是不會改的，你不想忍就不用忍。」

黑金の媳Step2. 別將老公拉進戰場，老爺奶奶口沒遮攔，你才更可以站得住腳

也有許多人問德州媽媽「為甚麼老楊避戰？」但她反而覺得老楊避戰是正確的選擇。首先，是她要老楊不要去吵的，因為她自己可以面對；再者，老楊參戰，不會有任何改善，且也正是因為「沒有參戰」，讓老爺奶奶講話更加口沒遮攔，而這些難聽的字眼，正好給他們自己留了一堆小辮子，也讓老楊看到她黑化的合理脈絡，方便在黑金媳的路上一勞永逸。

「我不需要老楊跟我一起戰他爸媽，他跟他爸媽有感情，我跟他爸媽沒有，要戰當然是我自己來，我力道大多了。要污衊我，我不會手下留情，因為根本沒有情。」

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擔心當上黑金媳後，破壞老公與原生家庭的關係？德州媽媽表示，成為黑金媳與老公完全無關，想當然她也不需要老楊為了她跟家庭決裂。因此，當老爺奶奶三番兩次對着她大吼：「楊（名字）永遠是我們的兒子。」時，她並沒有生氣，反而覺得滿頭問號又想笑。

事實上她從未挑撥離間過他們親子的關係，最主要的原因就是：不在乎。因為她知道老楊很愛她，對她與孩子們的小家庭盡心盡力，這樣對她來說已經非常足夠，老公人在這、心也在這，所以跟爸媽關係怎樣的，她無所謂。

黑金の媳Step3. 決心黑化前，最後問自己一個問題

上述兩點都做到後，最後德州媽媽要大家踏上「黑金の媳」的路上前，一定要先問自己一個問題：當遇到問題時，冷靜的想一想多年後，回過頭看會覺得「還好當初有忍，忍一忍就過了」，還是「還好當初沒忍，有尊嚴又海闊天空」？

對德州媽媽來說，答案很清晰，但每個人不一樣，大家斟酌看看。因為她知道自己的人生從來不是以和為貴，要和氣也要看對象，比和氣重要的還有「尊嚴」。

老爺奶奶今年在朋友面前指責德州媽媽不為孩子做副食品，也是開戰原因之一。四年前孩子吃盒裝副食品頭好壯壯，並無營養缺失問題。

以上，幫大家整理「黑金の媳寶典」3大重點：

重點1：老公是盟友，而不是一起吵架的戰友



重點2：老公與爸媽的關係≠你與老爺奶奶的關係



重點3（也是最重要的一點）：一定要冷靜的問自己，是否真的適合「黑金」，一但下手就無法回頭



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：撐了七年終全面黑化！德州媽媽面對不合理公婆3大步驟，搖旗吶喊：早黑早享受】